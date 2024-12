Die Ortenau erhält vom Bund für den Ausbau des Breitbandnetzes eine Förderung von 18 Millionen Euro. „Viele Gespräche haben sich gelohnt, damit diese Mittel vom Bundeshaushalt bereitgestellt werden und ausgegeben werden können“, erklärt Bundestagsabgeordneter Johannes Fechner in einer Mitteilung. Auch Bundestagsabgeordneter Yannick Bury vermeldet die Förderung und betont: „Schnelles Internet ist heute als Infrastruktur wichtig.“

Insgesamt fördert der Bund den Breitbandausbau in der Ortenau mit 18 Millionen Euro. Der weitere Ausbau erfolgt vor Ort über das Unternehmen „Breitband“ Ortenau. Der Zuschuss des Bundes macht dabei laut Mitteilung die Hälfte der Kosten aus, die andere Hälfte tragen die Gemeinden und das Land. „Die hohe Förderung ist auch deshalb so wichtig, weil die Gemeinden vor großen finanziellen Herausforderungen stehen“, so Fechner.

Gefördert werden Oberwolfach, Schuttertal, Mühlenbach, Oberharmersbach, Oberkirch und Ettenheim bei Gesamtkosten von 6,8 Millionen mit 3,4 Millionen Förderung. Bad Peterstal-Griesbach, Nordrach, Hornberg, Hausach und Wolfach, werden mit 1,2 Millionen Euro bei Gesamtkosten von 2,4 Millionen gefördert. Gutach, Fischerbach, Seelbach, Hofstetten und Steinach, werden mit 936 000 Euro (Gesamtkosten: 1,9 Millionen) gefördert. Schuttertal, Ottenhöfen, Oppenau, Biberach und Hohberg erhalten eine Summe von 6,12 Millionen Euro (Gesamt: 12,4 Millionen). Durbach erhält 468 000 Euro (Gesamt: 940 000) und Meißenheim erhält 5,9 Millionen Euro Förderung bei 11,8 Millionen Euro Gesamtkosten.