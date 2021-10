1 Bürgermeister Detlev Bührer informiert den Ortschaftsrat Weilersbach zu aktuellen Themen, im Zentrum steht der geplante Eisspeicher für das neue Baugebiet Schlegelberg, zu dem auch Ortsvorsteherin Silke Lorke eine Reihe von Fragen hat. Foto: Preuß

Baugebiet : Ortschaftsrat trägt Bürgermeister Bedenken vor















VS-Weilersbach. Der Weilersbacher Ortschaftsrat und Ortsvorsteherin Silke Lorke fremdeln weiter mit dem geplanten Eisspeicher als Energielieferant für das neue Baugebiet am Schlegelberg.

Während der Sitzung am Montag trugen sie ihre Bedenken gegen die als neu und unbekannt empfundene Technologie erneut Bürgermeister Detlev Bührer vor. "Wir machen uns Gedanken, ob der Eisspeicher funktioniert und ob es sich rechnet", sagte Lorke.

Bührer versuchte die Bedenken der Ratsmitglieder zu zerstreuen. Er selber sei kein Heizungsbauer oder Ingenieur, "deshalb verlassen wir uns auf die Aussagen der Experten. Es gibt bereits viele solcher Anlagen, und sie funktionieren nach Aussage der Betreiber einwandfrei". Ganz grundsätzlich sei es so, dass es einen Grundsatzbeschluss des Gemeinderates zur Wärmeversorgung gebe "und wir kein neues Baugebiet mehr mit Gas erschließen werden". Dies vor dem Hintergrund des Ziels, in absehbarer Zeit CO2-neutral zu werden. Die Stadt als Oberzentrum sei verpflichtet, bis Juli 2023 einen kommunalen Wärmeplan vorzulegen, der von Bezirksregierung und Land genehmigt werden muss. "Da können wir jetzt nicht noch ein Baugebiet konventionell erschließen."

Zum Thema der Kosten gab Bührer ebenfalls Entwarnung. Durch die umfangreiche Förderung gehe die Stadt davon aus, die Mehrkosten bei der Erstellung des Eisspeicher-Systems zu 100 Prozent ersetzt werden, "und danach haben die Bewohner dann deutlich geringere laufende Kosten".

Lorke fragte nach, was es denn mit den "Systemnutzungskosten" in der Machbarkeitsstudie auf sich habe, schließlich würden dort 1250 Euro pro Jahr veranschlagt. Und ein Bürger meinte, freilich ohne Zahlen oder Belege vorzulegen, dass man mit den doppelten oder dreifachen laufenden Kosten rechnen müsse.

Infofahrt geplant

Bührer wies dies als nicht zutreffend zurück, "aber wir haben diese Bedenken im Ort wahrgenommen und werden deshalb noch im Herbst eine Informationsfahrt nach Gutach-Bleibach anbieten." Dort ist ein Eisspeicher mit 36 angeschlossenen Wohnhäusern 2018 in Betrieb gegangen. "Dort können Sie dann alle Fragen zu Kosten und Funktionalität vorbringen."

Christoph Stern wollte dennoch eine Vergleichsrechnung erstellt wissen, etwa mit Holzhackschnitzeln oder anderen nachhaltigen Techniken, da auch er die günstigen Betriebskosten des Eisspeichers mit einer klaren Berechnung auf dem Tisch haben will. Und Anita Seemann bemerkte, dass der Ortschaftsrat nicht grundsätzlich gegen den Eisspeicher sei, die Informationen bis dato aber nicht überzeugend seien.

Bürgermeister Bührer verwies auf den Termin in Gutach und die Tatsache, dass die geplante Anlage lokal emissionsfrei sei: "Bei Holzhackschnitzeln haben Sie ein Gebäude, zwei Kamine und den Anlieferverkehr der LKWs."

Erschließung nicht 2022

Bührer stellte klar, dass die Erschließung nicht in 2022 erfolgen werde, da erst die endgültige Beschlussfassung und Planung fertiggestellt sein und der Förderantrag gestellt werden muss. Die Kosten seien im Haushalt eingestellt, so dass er von der Erschließung in 2023 ausgehe.