Bürgeramt in VS regelrecht mit Anfragen überrollt

1 Das Bürgeramt VS als zuständige Behörde für Anfragen von Bürger sowie Gewerbetreibenden sei am Montag regelrecht mit Anfragen unterschiedlichster Art überrollt worden. (Symbolfoto) Foto: Gordon Bussiek - stock.adobe.com

Die neue Corona-Verordnung zum 8. März hat bei der Stadt VS für eine Anfragen-Flut gesorgt.

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Villingen-Schwenningen - Das Bürgeramt VS als zuständige Behörde für Anfragen von Bürger sowie Gewerbetreibenden sei am Montag regelrecht mit Anfragen unterschiedlichster Art überrollt worden, teilt die Stadtverwaltung am Abend mit. Grundlage für jede Auskunft, die von Seiten der Mitarbeiter getroffen wird, sei die gültige Corona-Verordnung. In der Praxis habe sich gezeigt, dass nicht immer alle Sachverhalte, die zum Teil auch auf den Seiten der Landesregierung, zum Beispiel in den sogenannten FAQ’s veröffentlicht werden, berücksichtigt oder gar missverständlich formuliert werden. Es sei deshalb wichtig, dass sich Bürger direkt mit der Verordnung selbst auseinandersetzen, so die Stadtverwaltung.

Für die Mitarbeiter im Bürgeramt komme es aufgrund unterschiedlicher Aussagen deshalb verstärkt zu Anfragen, die schnellst möglich abgearbeitet werden. "Verständlicherweise ist durch die Abstufung der unterschiedlichen Inzidenzwerte der Durchblick für Laien erschwert und der Bedarf an Beratung aktuell stark gestiegen. Die Antworten, welche rechtlich relevant sind, werden ausschließlich auf Basis der Corona-Verordnung getätigt. Andere Informationen, die im Internet oder in anderen Plattformen zugänglich sind, haben dabei keine rechtliche Relevanz", erklärt die Stadtverwaltung in einer Mitteilung.