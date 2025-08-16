Viele Fragen sind noch offen: So läuft’s im Freizeitpark Funny-World einen Monat nach dem Brand

Nach dem Feuer im Juli stehen für die Betreiber noch viele Fragen offen. Für Gäste läuft alles derweil wieder normal weiter.
Der Brand im Freizeitpark Funny-World in Kappel-Grafenhausen ist – zumindest für die Besucher – scheinbar Geschichte: Neben der abgesperrten Fläche toben Kinder auf dem Wasserspielplatz, der Entsorgungsbetrieb Singler hat die betroffene Fläche bereits aufgeräumt und die verbrannten Stoffe beseitigt. Darüber informiert der Freizeitpark in einer Mitteilung. Auch die Ermittlungen zur Brandursache seien bereits abgeschlossen. Ein technischer Defekt gilt als Ursache, konnte jedoch von den Gutachtern nicht mehr genauer verifiziert werden.