Grundsätzlich könne jeder Mensch an Gürtelrose (Herpes-Zoster) erkranken. Betroffen seien jedoch vor allem Ältere und Personen mit geschwächter Immunabwehr. Um sich vor einer Gürtelrose zu schützen, empfiehlt die Ständige Impfkommission daher Menschen über 60 Jahren und Menschen mit dem Risiko für einen schweren Verlauf bereits ab 50 Jahren die Impfung gegen Gürtelrose.

Tendenz bei den Erkrankten steigend

Im Landkreis Rottweil verzeichnet die regionale AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg eine gleichbleibend hohe Anzahl an Gürtelrose erkrankter AOK-Versicherter im Alter von über 40 Jahren – mit Tendenz nach oben. So waren 2017 insgesamt 556 und 2021 insgesamt 600 AOK-Versicherte mit der Diagnose Gürtelrose in ärztlicher Behandlung.

Mehr Fälle bei den Frauen

Während dieses Zeitraumes lasse sich bei den weiblichen Versicherten ein ansteigender Trend von zehn Prozent beobachten, während die Anzahl der betroffenen Männer im dagegen mit vier Prozent leicht ansteigt. Die meisten Krankheitsfälle treten bei Menschen ab Mitte 50 auf und erreichen ihren Höhepunkt bei Senioren im Alter von über 85 Jahren.

Grund für die Gürtelrose könne ein geschwächtes Immunsystem sein, aber auch übermäßiger Stress, bestimmte Medikamente wie Cortison oder zu wenig Sonnenschutz.

„Der häufigste Grund an Gürtelrose zu erkranken ist jedoch die Reaktivierung der im Körper verbliebenen Varizella-Zoster-Viren nach einer überstandenen Windpockeninfektion“, erklärt Marc Digeser, Gesundheitsexperte bei der AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg.

Virus nach Windpocken

„Das Virus nistet sich nach einer überstandenen Windpockeninfektion inaktiv in den Nervenzellen im Gehirn und Rückenmark ein. Kommt es jedoch zu einer Schwächung des Immunsystems, kann das Virus wieder aktiviert werden und wandert dann über die Nervenbahnen zur Haut, wo sich schmerzhafte Entzündungen meist in Verbindung mit dem für Gürtelrose typischen Ausschlag bilden“, so der Experte.

Weitergegeben wird die Virus-Erkrankung durch eine Schmierinfektion – im Gegensatz zu Windpocken, die sich sehr leicht durch Tröpfcheninfektion ausweiten – quasi mit dem Wind.

Die Symptome

Die Symptome einer Gürtelrose sind zuerst Abgeschlagenheit und Fieber. Nach zwei bis drei Tagen kommt ein brennender oder stechender, mittelstarker bis starker Schmerz im betroffenen Bereich hinzu, gefolgt von leichten Hautrötungen mit kleinen Knötchen, aus denen sich innerhalb weniger Stunden Bläschen entwickeln, die jucken können. Dieses Stadium hält bis zu 5 Tage an. Danach trocknen die Bläschen innerhalb von zwei bis zehn Tagen aus, wobei sich eine gelbliche Kruste bildet. Insgesamt dauert es in der Regel zwei bis vier Wochen, bis die Erkrankung ausgestanden ist. Eine Gürtelrose kann überall am Körper auftreten. Oft ist nur eine Region betroffen, etwa die Brust oder der Rumpf.

„80 Prozent der Betroffenen haben starke halbseitig begrenzte Schmerzen. Dort, wo es schmerzt, entsteht später in der Regel der typische Hautausschlag“, sagt Marc Digeser über den Verlauf der Erkrankung.

Entzündungen der Nervenbahnen

„Die Schmerzen im betroffenen Bereich haben ihre Ursache in den Entzündungen der Nervenbahnen. Sie können auch nach dem Abheilen des Ausschlags noch einige Zeit anhalten. In seltenen Fällen werden diese Schmerzen chronisch, bleiben also dauerhaft bestehen. In schweren Fällen kann die Erkrankung auch andere Organe betreffen, beispielsweise Gehirn, Nervensystem, Lunge oder Leber. Dies kann zu einem lebensgefährlichen Verlauf führen“, so der AOK-Gesundheitsexperte Digeser.

Den Hautarzt aufsuchen

Bei Anzeichen einer Gürtelrose sollte unbedingt die Hausarztpraxis zur Abklärung aufgesucht werden, um eine eindeutige Diagnose zu stellen und die Schmerzen entsprechend ihrer Ursache auch zu behandeln. Eine frühzeitige Behandlung kann chronischen Schmerzen und Komplikationen vorbeugen. Meist erkranken Menschen nur einmal im Leben an einer Gürtelrose, aber es gibt auch Patientinnen und Patienten, bei denen die Erkrankung mehrfach auftritt.

Schon vorher ansteckend

„Um andere vor einer Ansteckung zu schützen, ist es wichtig zu wissen, dass Patienten mit Gürtelrose bereits bis zu zwei Tage vor Auftreten des Hautausschlags ansteckend sind und es bis zum vollständigen Verkrusten aller Bläschen bleiben“, so Marc Digeser. Um andere vor einer Ansteckung zu schützen, sei es sinnvoll, den betroffenen Bereich abzudecken, bis die Bläschen vollständig verkrustet sind.