Viele Events in Enzklösterle: Heidelbeerprinzessin seit einem Jahr im Amt

1 In unterschiedlichem Blau gekleidet: Die Bürgermeisterin Sabine Zenker (links) und die Heidelbeerprinzessin Jody I. auf der blauen Bank vor dem Heidelbeerhaus an der Wildbader Straße im Heidelbeerdorf Enzklösterle. Foto: Heinz Ziegelbauer

Seit rund einem Jahr ist Jody I. Heidelbeerprinzessin in Enzklösterle. Damit feiert sie jetzt Halbzeit in diesem Amt, bevor sie dann im kommenden Jahr weiter aufsteigt. Bis dahin ist sie noch bei einer ganzen Menge an Events im Einsatz.









Halbzeit ist dieser Tage nicht nur bei der Fußball-Europameisterschaft, sondern auch in der Amtszeit von Jody Bredenhagen (15) als Heidelbeerprinzessin von Enzklösterle. Ein Grund für Bürgermeisterin Sabine Zenker zu einem Rückblick auf das erste Jahr von Jody I. und für einen Ausblick auf die nächsten Wochen und Monate. Zusammen mit der Heidelbeerprinzessin, gekleidet nicht nur in unterschiedlichem Blau, sondern auch auf einer blauen Bank vor dem Heidelbeerhaus an der Wildbader Straße in Enzklösterle sitzend.