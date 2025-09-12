Viele Besucher, viele Beschicker: Dotternhausener Dorfmarkt feiert Premiere

Der Anfang ist gemacht: In Dotternhausen fand am Freitag der erste Dorfmarkt statt. Beschicker und Besucher gab es zahlreich.

Märkte gibt es im Zollernalbkreis viele. Allen voran die zahlreichen Weihnachtsmärkte, je mit ihrem eigenen Flair und Charme. Große, regelmäßig stattfindende Märkte wie in Balingen, überregional bekannte Spezialmärkte wie der am Wochenende wieder stattfindende Melchinger Töpfermarkt oder echte Geheimtipps wie der nur von Ostdorfern bestückte Künstlermarkt sind ebenfalls Besuchermagneten. Ein wahrer Magnet ist auch der alljährlich stattfindende Leidringer Augustmarkt, der als Vorbild für Dotternhausen dienen könnte, das am Freitag seinen ersten Dorfmarkt organisiert hat.

Marktrecht seit den 1870er-Jahren Schon seit den 1870er-Jahren besitzt Dotternhausen das Marktrecht. Doch zuletzt lief der dreimal im Jahr stattfindende Krämermarkt nicht mehr gut, sodass der Gemeinderat beschloss, die Marktfestsetzung von Dotternhausen aufzuheben, um für mehr Flexibilität im Marktgeschehen zu sorgen.

Tradition mit Vielfalt und Qualität

Eine Neuausrichtung mit dem Ziel „Tradition mit Vielfalt und Qualität im Form eines marktgerechten Sortiments, das zur Attraktivität des Marktes beiträgt, zu verbinden“ wurde vorgenommen. Die Premiere des Dorfmarkts wurde gleich so gut angenommen, dass eine Besucherin erzählte, sie habe „eine halbe Stunde auf die Wurst warten hätte müssen“.

Verpflegung gab es bei der Narrenzunft Dotternhausen zudem mit Getränken, Kaffee, Kuchen und Waffeln. Andere kulinarische Köstlichkeiten wie Raclette, Honig, Süßwaren waren bei den Besuchern ebenfalls beliebt, und die „Marktklassiker“ wie Kurz-, Haushalts- und Stahlwaren, Hüte, Mützen, Schals, Schuhe, Handtaschen und Lederwaren durften natürlich auch nicht fehlen.

Das Potenzial ist groß

Ein Hauptanliegen der Stadt war es, besonders ortsansässige Kunst- und Handwerker sowie Bastler auf den Markt zu bringen. Das gelang – Beschicker mit Deko-Artikeln und Kleidung verkauften ihre Produkte.

Fazit: Der Anfang ist gemacht, und das Potenzial ist groß, zumal das weiträumige Gelände gerade um die Plettenberghalle problemlos den ein oder anderen weiteren Stand zulassen würde.