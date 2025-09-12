Viele Besucher, viele Beschicker: Dotternhausener Dorfmarkt feiert Premiere

Der Anfang ist gemacht: In Dotternhausen fand am Freitag der erste Dorfmarkt statt. Beschicker und Besucher gab es zahlreich.
Märkte gibt es im Zollernalbkreis viele. Allen voran die zahlreichen Weihnachtsmärkte, je mit ihrem eigenen Flair und Charme. Große, regelmäßig stattfindende Märkte wie in Balingen, überregional bekannte Spezialmärkte wie der am Wochenende wieder stattfindende Melchinger Töpfermarkt oder echte Geheimtipps wie der nur von Ostdorfern bestückte Künstlermarkt sind ebenfalls Besuchermagneten. Ein wahrer Magnet ist auch der alljährlich stattfindende Leidringer Augustmarkt, der als Vorbild für Dotternhausen dienen könnte, das am Freitag seinen ersten Dorfmarkt organisiert hat.