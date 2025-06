Alkohol am Steuer Zwei Menschen nach Unfall auf L 408 bei Loßburg verletzt

Ein 33-jähriger, alkoholisierter BMW-Fahrer ist am Samstagmorgen mit seinem Auto auf der L 408 in Richtung Loßburg in den Gegenverkehr gekommen und dabei mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen. Zwei Menschen sind bei dem Unfall verletzt worden.