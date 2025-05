Viele Ausflügler waren unterwegs: Friesenheimer Vatertaghocks finden großen Anklang

1 Auch beim Hock in Heiligenzell war viel los. Foto: Bohnert-Seidel Rund um Friesenheim haben viele Ausflügler bei den traditionellen Hocks in Heiligenzell, Oberschopfheim, Oberweier und Schuttern Gemeinschaft genossen.







Zu Fuß oder mit dem Fahrrad machten sich viele Gruppen auf den Weg. Ziele gab es genug, ebenso wie die Qual der Wahl der guten Speisen. Während sich Kinder gern mit einer Portion Pommes zufrieden gaben, schlemmten sich die Eltern durch die reichhaltige Speisekarten der Vereine. Geselligkeit war am Vatertag Trumpf. Verlass ist bei den Hocks in der Regel auf die langjährigen Mitglieder, die schon immer die Vereine unterstützt haben. So auch beim Vatertagshock auf dem Hof beim Clubheim in Heiligenzell. Vorsitzender Benito Alamo-Rodriguez war sehr zufrieden mit dem Festverlauf. Die Helferschichten waren alle belegt und im Getränkewagen hatten Markus Haas, Peter Gambert und Ossi Heitzmann das Sagen. Gegenseitig warfen sie sich fidele Sprüche zu. Wer sie beobachtete, ahnte von der langjährigen Freundschaft, die diese Vereinskollegen verbindet. Man nimmt sich gegenseitig auf den Arm und schenkt ganz nebenbei ein Glas Bier aus oder den bei vielen Gästen sehr beliebten Aperol Spritz.