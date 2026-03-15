Viele Anekdoten zum Pflegeheim: 300 Gäste erleben einen kurzweiligen Frühlingsempfang in Seelbach

Die Zukunft für Jung und Alt stand beim Seelbacher Frühlingsempfang im Mittelpunkt. Bürgermeister Michael Moser rief zu mehr Verantwortung auf.
„Immer wieder kommt ein neuer Frühling“ – passender hätten die Dritt- und Viertklässler vom Schulchor des Geroldsecker Bildungszentrums nicht einsteigen können. Unter der Leitung von Andreas Elsässer steckten die gut gelaunt singenden Schüler das Publikum sogleich an. Rund 300 Gäste waren am Sonntagvormittag ins Bürgerhaus gekommen. Sie erlebten ein kurzweiliges Programm, das unter einem vorherrschenden Motto stand: Verantwortung übernehmen für alle Generationen.