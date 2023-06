Viele Schutterzeller haben kurzum am Wochenende die Festwiese rund um den Sportplatz zum Treffpunkt erkoren.

Wohl am treffendsten hat Alfons „Fons“ Kurz, der mit dem Verein seinen 75. Geburtstag feiert, das Motto ausgegeben. „In der Freizeit gab es für uns Jugendliche nichts anderes – nur Handball“, erklärte der 75-Jährige. Alles orientierte sich an dem Engagement für den Handball. Erinnerungen kamen bei ihm hoch, „als auf dem Großfeld gegen Nonnenweier in Wittenweier auf dem Sportplatz gespielt wurde und das Wasser zehn Zentimeter hoch auf dem Sportplatz gestanden hat“.

Nach den Spielen in Ottenheim habe den Handballern im „Anker“ in der Garage eine Wasserentnahmestelle als Dusche gedient. „Von Trainern ließen sich die Spieler früher nicht motivieren. Für ein siegreiches und gutes Spiel reichte allein der Anblick des Gegners gegen den zu gewinnen, die absolute Motivation war“, so Kurz. Und wenn zum Spieltag in Schutterzell der Rasen von der Gemeinde nicht gemäht werden konnte, weil das Gras für den Balkenmäher zu niedrig war, habe schon mal der Vorsitzende mit seinem kleinen Rasenmäher für einen Kurzhaarschnitt gesorgt. Zum Jubiläum reihten sich viele Anekdoten an den Tischen ein.

Bürgermeister würdigt Arbeit der Vereinsmitglieder

„Vor 75 Jahren sind ein paar mutige Menschen zusammengekommen und haben den Verein gegründet“, erklärte Neurieds Bürgermeister Tobias Uhrich. Die Arbeit, die im Verein geleistet wird, sei beispielhaft für das, was die Neurieder Vereine schafften – und die Jugendarbeit im Verein sei von unschätzbarem Wert. Freuen dürfen sich die Schutterzeller auf ein „Sport- und Freizeitgelände Am See“ für die kommenden Jahre. „Wir brauchen das Bürgerhaus, um den unterschiedlichen Freizeitgruppen auch die Chance zum Training zum bieten“, betonte Vorsitzender Manfred Kurz. Aber auch das Sportheim sei eine wichtige Stätte der Begegnung und Mittelpunkt des Vereins. Kurz hat die Gäste auf eine kleine Zeitreise in die vergangenen 75 Jahre mitgenommen.

302 Mitglieder gehören dem Verein an

Ein Beleg für das gemeinsame Schaffen und die Solidarität sind die 302 Mitglieder, die dem Verein angehören. „Mehr als ein Drittel des gesamten Dorfes ist Mitglied im Verein“, so Kurz. Ohne die Vereine wäre die Gesellschaft in Deutschland um ein Vielfaches ärmer, erklärte Bürgermeister Uhrich. Generationen kämen zusammen und schenkten sich gegenseitig Respekt. Um die Zukunft des SV Schutterzell sei ihm nicht bange. Zuversichtlich schaue er weiteren 75 Jahren entgegen. Vor allem der Jugendarbeit gelte im Verein ein starkes Augenmerk, was von unschätzbarem Wert sei. „Nur durch eine gute Jugendarbeit war es möglich den Sportverein über die ganzen Jahre erfolgreich zu führen“, erklärte Ortsvorsteher Thomas Eble. Bis heute käme der Vorstand aus der Jugendarbeit.

„Vereine wie der SV Schutterzell sind das soziale Rückgrat unserer Gesellschaft“, erklärte Martin Jehle vom Bezirksvorstand. Vor allem junge Menschen lernten soziale Kompetenzen, wie sie keine Schule vermitteln könnte.

Viele Freunde auch aus den Nachbarkommunen oder der Spielgemeinschaft sind Schutterzell gekommen und haben mit den Schutterzellern auf der Festwiese gefeiert. Dort ging es vor allem sportlich humorvoll zu. Vom Spiel ohne Grenzen bis zum traditionellen Handballkrempelturnier war alles geboten.

Auszeichnungen

Verbandsehrennadel:

Thomas Balzer und Nikolaus Kremer

Ehrungen für langjähriges Mitwirken im Vorstand:

Claudia Bürkle, Lothar Gieringer, Klaus Hasis, Joachim Eichner, Gerd Metzger, Sebastian Hügi, Markus Bürkle, Helmut Spraul.