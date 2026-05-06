Viele alte Gebäude: Diese fünf Ziele hat Haslach für die Heizwende

Einstimmig hat der Haslacher Gemeinderat den kommunalen Wärmeplan beschlossen. Er zeigt Wege auf, wie Heizen in der Stadt künftig klimafreundlicher werden.
Ohne Diskussion und einstimmig hat der Haslacher Gemeinderat den kommunalen Wärmeplan beschlossen. Damit legt die Stadt die Grundlage für den Weg zu einer klimaneutralen Wärmeversorgung bis zum Jahr 2040. Mit dem kommunalen Wärmeplan will Haslach frühzeitig Antworten auf die Frage finden, wie Gebäude künftig beheizt werden können, wenn Öl und Erdgas schrittweise wegfallen.