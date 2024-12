Nicht nur der Nikolaus versetzt die Lahrer schon in Weihnachtsstimmung

Viele Aktionen am Zweiten Advent

17 Der Nikolaus verteilt Geschenke auf dem Rathausplatz. Foto: Endrik Baublies

Um den zweiten Advent war am Wochenende in der Stadt einiges los. In der Innenstadt suchten Kinder nach Stiefeln, beim Winterzauber im Bürgerpark stimmten sich die Lahrer auf Weihnachten ein.









Da es eine Unwetterwarnung mit Sturmböen gab, verlegten die Organisatoren des ersten Winterzaubers am Freitagabend die Buden mit Geschenken sowie mit Spiel- und Bastelangeboten unter das Dach der Kita Plus im Bürgerpark. Die vielen Besucher, die am späten Nachmittag hierher kamen, nahmen das gelassen.