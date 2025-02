Viel Verkehr: ADAC warnt vor Stau am Wochenende auf deutschen Autobahnen

1 Der ADAC warnt vor Stau auf deutschen Autobahnen. (Archivbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Sicherheitskonferenz und Ferienzeit: Besonders rund um München ist mit viel Verkehr zu rechnen. Diese Strecken sind betroffen.









Link kopiert



München - Wer rund ums Wochenende auf den Straßen unterwegs ist, sollte laut ADAC Zeit für Staus und Verzögerungen einplanen. Vor allem am Samstag und Sonntag werde es auf den Routen in und aus Wintersportgebieten eng, zum Beispiel in den Alpen, teilte der Automobilclub mit. Das liege am Ferienbeginn in Sachsen sowie den nördlichen Niederlanden und dem Ende der Ferien in Mecklenburg-Vorpommern.