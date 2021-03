1 Glitzernde Pracht: Schneeschmelze in Freudenstadt. Die heißen und trockenen Sommer machen aber Probleme. Foto: Rath

Es steht eine Mühle im Schwarzwälder Tal, und die Betonung liegt auf "steht". Mehrere Jahre in Folge mit viel Sonne und wenig Regen setzen Flüssen und Bächen im Kreis Freudenstadt zu. Das könnte schon bald zu Einschränkungen führen.

Kreis Freudenstadt - Mit dem Ausbleiben von Schnee und Regen und den Folgen für die Gewässer befasste sich der Technische Ausschuss. Elisabeth Wehle und Bianca Gruber vom Sachgebiet Wasserwirtschaft und Bodenschutz im Landratsamt stellten den Kreisräten ihren Report vor. Was sie zu sagen hatten, klang bedrückend: "Wir haben vielerorts Fischsterben. Ganze Gewässerabschnitte sind tot."

Murg ist das Sorgenkind

Trockene und warme Sommer, zuletzt ging auch der Winter praktisch nahtlos in eine sommerliche Phase über, setzen der Natur zu. Die vielen Sonnenstunden wirkten sich doppelt aus. Es fehlte nicht nur Niederschlag, sondern gleichzeitig stieg auch die Verdunstung. Prognosen zufolge werde es bis 2050 öfter und zu längeren Perioden mit Niedrigwasser kommen.

Schon jetzt habe die Murg, größtes Sorgenkind im Kreis, zehn Jahre mit Extrem-Niedrigwasser hinter sich. Bei Normalstand flössen drei Kubikmeter pro Sekunde talwärts. Zuletzt gab es Phasen, in denen es "nur noch ein paar Eimer voll" gewesen seien. In Forbach und Glatt sehe es an den Messständen Christophstal und Hopfau nicht besser aus. Die Stände sänken in den Extremphasen um mehr als 90 Prozent. Die Kinzig, an der Messstelle Schenkenzell im Mittel 52 Zentimeter tief, sei im bislang trockensten Jahr 2020 auf einen Pegel von 32 Zentimetern gefallen. Das seien dann noch 290 Liter in der Sekunde. "Die Extremwerte häufen sich", so Wehle.

Die Folgen seien nicht mehr zu übersehen und träfen am Ende nicht nur Tier- und Pflanzenwelt, sondern auch die Menschen. Die Einleitungen der Klärwerke würden weniger verdünnt und führten zu einer weiteren Verschlechterung der Wasserqualität. Das wenige Wasser in den Bachbetten erwärme sich, die Schwarzwälder Bachforelle könne nicht mehr überleben und wandere ab. Dafür nehme das Algenwachstum zu. Kleingetier wie Krebse gingen in den verbleibenden Pfützen jämmerlich ein. Der Grundwasserspiegel sinke ebenfalls, was wiederum Stress für die Wälder bedeute.

Kleine Kinzig liefert

Zumindest bislang sei die Versorgung mit Trinkwasser aus der Talsperre Kleine Kinzig nicht gefährdet gewesen. Dennoch gebe es wirtschaftliche Folgen: Industrie, Landwirtschaft, Wasserkraftwerke und Fischerei würden die Folgen zu spüren bekommen. Denn es gebe viele, die die Bächen nutzen. Dazu zählten Bauern, die ihr Vieh tränken und Felder bewässern, aber auch Industriebetriebe, die sich Kühlwasser abpumpen. Und viele Anlieger, die ihren Rasen sprengen. Die Wasserkraftanlagen stünden vier bis sechs Monate im Jahr still. Auch dem Fremdenverkehr sei die Lage abträglich. Bis auf Pfützen ausgetrocknete Bachbetten entsprächen nicht der Vorstellung von einem Urlaub im Schwarzwald.

Der Kreis stehe mit den Problemen nicht alleine da. Deshalb solle das Problem auf Landesebene bearbeitet werden. "Im Moment gibt es aber noch keine Lösungen", so Sachgebietsleiterin Gruber. Appelle, jeder solle sparsam mit Wasser umgehen, würden wohl nicht ausreichen. "Es wird zu Verboten kommen müssen", glaubt sie, "denn das Wasser wird künftig nicht mehr für alle bisherigen Nutzen ausreichen." Viele hätten noch gar nicht realisiert, wie stark die Auswirkungen seien. Neue Wasserkraftanlagen würden keine mehr genehmigt, und auch die Rechte, Wasser aus den Bächen zu entnehmen, könnten bald eingeschränkt werden.

Das Landratsamt werde die Pegelstände beobachten und kontrollieren, dass den Bächen nicht mehr Wasser als erlaubt entnommen werde. Es werde überlegt, "Warnstufen" festzulegen. Illegale Wasserentnahmen sollen Anzeigen zur Folge haben. Trinkwasserversorger würden bei der Erstellung von Notfallkonzepten unterstützt.

Großes Thema könnte auch die Versiegelung der Böden sein. Das bisherige Siedlungskonzept, Oberflächenwasser schnell abzuleiten, sei wohl eine Sackgasse. "Der Schwarzwald ist ein Mittelgebirge, und Wasser läuft nun mal den Berg hinunter. Was weg ist, ist weg", so Wehle.

"Was weg ist, ist weg"

Deshalb sei es der richtige Weg, Regen und Wasser der Schneeschmelze versickern zu lassen. Das fließe dem Grundwasser zu, dessen Spiegel wiederum zeitversetzt Quellen und damit Bäche speise. "Jeder Bach entspringt irgendwo einer Quelle." Das System des natürlichen Wasserkreislaufs sei komplex. Auch reichten die bisherigen Werte aus ein paar Jahren für eine Einschätzung der Lage nicht aus, sagte Gruber.

Ernst Wolf (FDP) reichten die vorgelegten Daten nicht aus, um sich ein Bild zu machen: "Wie schlimm ist die Lage wirklich?" Während für Gebhard Gaiser (SPD) die Wirtschaftlichkeit der Wasserkraft infrage steht, mahnte Ludwig Wäckers (Grüne), die Speicherfähigkeit des Waldes zu verbessern – oder wieder herzustellen: "Der Umbau muss beschleunigt werden. Weniger Douglasie und Fichte, mehr Hainbuche und Stieleiche. Das waren auch die hier angestammten Baumarten." Für Tore-Derek Pfeifer (FWV), Bürgermeister von Glatten, ist Aufforstung generell ein Thema. Glatten habe übrigens 2016 entschieden, das Trinkwasser nicht mehr aus den eigenen Quellen zu fördern, sondern sich voll dem Haugenstein-Verband anzuschließen. "Damit konnten Engpässe vermieden werden", so Pfeifer.