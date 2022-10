1 Im Bereich des Haiterbacher Industriegebiets haben Einbrecher Betriebe und Geschäfte heimgesucht. Sieben Fälle sind der Polizei bislang bekannt. Foto: Thomas Fritsch

Einbrecher sind über das Wochenende in mehrere Betriebe und Geschäfte im Bereich des Industriegebiets in Haiterbach eingestiegen. Sieben Fälle sind der Polizei bislang bekannt geworden. Die Täter machten offenbar eher eine geringe Beute – hinterließen jedoch erheblichen Sachschaden.















Haiterbach - Nach derzeitigem Ermittlungsstand suchten die Täter die jeweiligen Objekte alle in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf.

Im ersten Betrieb in der Industriestraße brachen die Täter die Rollläden aus den Rahmen, um im Anschluss über ein aufgehebeltes Fenster ins Innere zu gelangen und schließlich dort Schränke und Türen gewaltsam zu öffnen. Aus einem Büroraum entwendeten die Unbekannten Bargeld in Höhe von rund 100 Euro.

In der Straße "Kurze Umbrüche" verschafften sich die Täter über die Haupteingangstür Zutritt zu den Büroräumen einer weiteren Firma, wobei in diesem Fall offenbar keine Beute gemacht worden war.

Sparschwein mitgenommen

Lediglich ein Sparschwein mit noch zu ermittelndem Inhalt ließen die Unbekannten aus einer Firma in der Straße Bühlwiesenweg mitgehen. Zuvor hebelten sie die Eingangstür auf und durchwühlten mehrere Büroräume sowie das Inventar. Der Sachschaden wird von der Polizei mit rund 500 Euro angegeben.

Die Zielrichtung, Büroräume aufzubrechen, zu durchsuchen und Beute zu machen, hatten die Unbekannten auch bei einem Handwerksbetrieb in der Straße "Lange Umbrüche". Rund 500 Euro Bargeld entdeckten die Einbrecher und nahmen es an sich. Über eine Tür im Hinterhof drangen sie in der Folge in eine weitere Firma in derselben Straße ein. Etwas Kleingeld war hier die Ausbeute der Täter. Sie hinterließen jedoch Sachschaden, da mehrere Türen aufgehebelt worden waren.

Brachiale Gewalt angewendet

Keine Beute machten die Täter nach Angaben der Polizei bei einem weiteren Handwerksbetrieb in der Heinrich-Schickhardt-Straße. Die Täter brachen zwar ein, indem sie eine Tür der Firma aufhebelten, es wurde nach derzeitigem Sachstand aber nichts entwendet. In derselben Straße hatten es die Täter auch auf ein Ladengeschäft abgesehen. Sie hebelten zunächst mit brachialer Gewalt die Eingangstüre auf und drangen in der Folge in den Verkaufsraum sowie in ein Büro ein. Ob hier etwas entwendet wurde, ist laut Polizei bislang noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Zeugen gesucht

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefon 07231/186-44 44 zu melden.