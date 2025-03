Viel Raum für Freiflächen-PV: Region kann das Landesziel sogar noch toppen

1 Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen aus der Vogelperspektive. Auch in der Region sollen immer mehr solcher Areale umgesetzt werden. Foto: dpa/Pia Bayer

0,2 Prozent der Fläche des Regionalverbands Schwarzwald-Baar-Heuberg sollen für Freiflächenphotovoltaik reserviert sein. Ein ehrgeiziges Ziel – vor allem vor dem Hintergrund anderer Vorhaben, die dort realisiert werden sollen und der Dynamik, die aktuell im Thema steckt.









Es war daher auch „eine erhebliche Zahl von laufenden kommunalen Bauleitplanverfahren zu Freiflächenphotovoltaik-Vorhaben“, die als Teil der Gebietskulisse des ersten Planentwurfs aufgenommen waren, in der Zwischenzeit aber erheblich verändert oder aber nicht weitergeführt wurden. An anderer Stelle sind neue Bauleitplanverfahren zu Freiflächenphotovoltaik hinzugekommen. Und dann wurde parallel zum Beteiligungsverfahren auch noch die Digitale Flurbilanz BW als eine Planungsgrundlage finalisiert und dabei teils erheblich verändert, woraus sich in Teilen der Region erhebliche Einschränkungen der Flächenkulisse ergeben.