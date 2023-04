Dichter Qualm in Hechinger Goldschmiedestraße

Feuerwehreinsatz in Innenstadt

1 Die Feuerwehr löscht einen Brand an der Goldschmiedestraße in Hechingen. Foto: Kauffmann

An der Goldschmiedestraße in der Hechinger Innenstadt sind Matratzen in Brand geraten. Ein Löschzug der Feuerwehr brachte die Lage durch schnelles Eingreifen rasch unter Kontrolle.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Matratzen waren aus bislang ungeklärter Ursache in der Erdgeschosswohnung eines Gebäudes an der Goldschmiedestraße in einen leichten Brand geraten. Dabei entstand viel Qualm, weshalb der Einsatz von Atemschutz notwendig war. Die Feuerwehr brachte die Matratzen ins Freie, wo sie vor dem Haus abgelöscht wurden.

Ursache des Brandes noch nicht bekannt

Ein Bewohner wurde nach einer ersten Untersuchung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht. Vor Ort waren gut 20 Feuerwehrleute der Stadtabteilung und der Abteilung Sickingen. Auch das DRK war im Einsatz. Die Polizei ermittelt die Ursache des Brandes noch.