Viel Potenzial für Verbesserungen: So will Beffendorf fit für die Zukunft werden

Es gibt viele Ideen bei Stadtteilspaziergang und Planungswerkstatt in Beffendorf. Verkehr, ÖPNV-Anbindung und das Radnetz sind verbesserungswürdig.
In Beffendorf, so Ortsvorsteher Roland Lauble, gibt es zwei markante Bereiche: Und zwar bilden der ehemalige Farrenstall, welcher von drei Vereinen und der Feuerwehr genutzt wird, das ehemalige Badhaus, in dem der Jugendclub beheimatet ist, Kindergarten, sowie die Turn- und Festhalle, in welcher die ganze Woche über reger Betrieb herrscht, einen zentralen Punkt im Dorf.