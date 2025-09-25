Viel Potenzial für Verbesserungen: Parkplätze sind in Boll ein Problem

Wie soll Boll im Jahr 2045 aussehen, und welche Weichen kann man jetzt schon stellen? Neben Klima und Wohnen ist auch die Mobilität im Ort Thema.
„Das Gewerbegebiet liegt hinter dem Ort – wir sind sozusagen der Flaschenhals“, lautet einer der prägnanten Sätze, die bei der Planungswerkstatt in Boll fallen. Das Interesse der Bürger an der zukünftigen Entwicklung ihres Ortes ist so groß, dass immer weitere Stühle in den Rathaussaal gebracht werden müssen, um allen eine Sitzmöglichkeit bieten zu können.