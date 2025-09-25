Viel Potenzial für Verbesserungen: Parkplätze sind in Boll ein Problem

Wie soll Boll im Jahr 2045 aussehen, und welche Weichen kann man jetzt schon stellen? Neben Klima und Wohnen ist auch die Mobilität im Ort Thema.

„Das Gewerbegebiet liegt hinter dem Ort – wir sind sozusagen der Flaschenhals“, lautet einer der prägnanten Sätze, die bei der Planungswerkstatt in Boll fallen. Das Interesse der Bürger an der zukünftigen Entwicklung ihres Ortes ist so groß, dass immer weitere Stühle in den Rathaussaal gebracht werden müssen, um allen eine Sitzmöglichkeit bieten zu können.

Demografie und Klimawandel Das Projekt ist Teil des Gesamtstädtischen Aktivierungskonzepts, das der Frage nachgehen will, wie die Teilorte im Jahr 2045 aussehen sollen. „Unsere Prognosen gehen von einem Zuwachs von mehr als 600 Einwohnern aus“, sagt Paulina Steiert von der Kommunalen Entwicklung mit Blick auf die Gesamtstadt.

Rund 20 Prozent der Bevölkerung werden dann 70 Jahre oder älter sein – auch in Boll. Und das führe zu einer weiteren Problematik: der Temperatur. Denn habe es in der Region zwischen 1961 und 1990 im Durchschnitt drei Hitzetage mit mehr als 30 Grad gegeben, gehe man für die Zeit von 2071 bis 2100 in einer Klimasimulation von 28 Tagen aus.

Bäume und Mehrgenerationenhaus

Die Jahresdurchschnittstemperatur werde vermutlich mit 11,3 Grad um fast vier Grad steigen. Die Hitzewellen seien vor allem für ältere Menschen ein Problem, so dass städtebaulich gegengesteuert werden müsse.

„Bei versiegelten Flächen sollten zur Kühlung rundum Bäume gepflanzt werden“, schlägt eine Bürgerin vor. Auch die Möglichkeit eines Mehrgenerationenhauses ist im Gespräch, um auf den demografischen Wandel zu reagieren.

Neue Gaststätte erwünscht

„Braucht es in Neubaugebieten künftig Reihenhäuser oder Plätze für Tiny Houses?“ wirft einer der Anwesenden eine weitere Frage in Sachen Bevölkerungsentwicklung auf.

Aber auch die – schon jetzt – fehlende Gastronomie ist ein Thema. Denn seitdem die Pizzeria Hirsch Ende 2022 schließen musste, gebe es keine Gaststätte mehr im Ort. Ob man bei der Planung von Neubaugebieten deshalb die Ansiedelung von Gaststätten oder ähnlichen Angeboten ins Auge fasse, will Steiert wissen.

Wohngebiete und Schwerlaster

Neben barrierefreiem Wohnen, um das Leben im Ort auch im Alter weiterhin möglich zu machen, geht es auch um eine Nahversorgung im Ort – für Menschen, denen der Weg zur „Norma“ ins benachbarte Bochingen nicht mehr möglich ist. „Für einen Tante-M-Laden wie in Sigmarswangen sind wir wohl zu klein“, lautet jedoch die Befürchtung.

Die Bürger haben für Boll einige Verbesserungsvorschläge. Foto: Schneider

Der Fokus liegt jedoch, auch mit Blick auf eine wachsende Bevölkerung in Boll, das jetzt 787 Einwohner zählt, auf der Parkplatzsituation. Denn durch den regen Schwerlastverkehr sei es für die Anwohner oftmals problematisch, ihre Autos an der Straße abzustellen.

Ortschaftsrat kümmert sich

Dazu komme, dass die Vorgabe mit einem Stellplatz pro Wohneinheit nicht mehr zeitgemäß sei. „Vor einer Haustür stehen mitunter drei Autos – obwohl es ja nur einen regulären Stellplatz gibt“, wird die aktuelle Situation beschrieben.

Das werde sich, wenn Neubürger nach Boll kämen, noch verschärfen, so die Befürchtung. Doch da meldet sich Ortsvorsteher Wolfgang Schittenhelm beschwichtigend zu Wort. „90 Prozent der Kritikpunkte werden aktuell im Ortschaftsrat behandelt“, erklärt er – und lädt die Werkstatt-Teilnehmer gleich zur nächsten Sitzung ein.

Und er bedankt sich für die zahlreichen Rückmeldungen, die es bei dem Treffen gegeben hat. Dies werde auch dem Ortschaftsrat weiterhelfen.