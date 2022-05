5 Den Tag der offenen Tür beim neuen Feuerwehrhaus nutzten viele Besucher, um sich über Fahrzeuge, Geräte und Technik zu informieren. Foto: Born

Was für ein Wochenende für Straßberg und die Feuerwehr. Bei Hohenzollernwetter gab es einen Besucheransturm bei der Einweihung des Gerätehauses.















Straßberg - Nach dem Festakt für geladene Gäste am Freitagabend – mit der offiziellen Übergabe des neuen Gebäudes an die Feuerwehr – stand das neue Domizil der Straßberger Wehr am Samstag und Sonntag im Mittelpunkt. Zwei Tage lang war den Besuchern Einblick in den modernen und funktionalen Neubau geboten. Die Löschfahrzeuge der Straßberger Feuerwehr sowie zahlreiche Fahrzeuge einiger Nachbarwehren bildeten gemeinsam einen großen Fuhrpark beim neuen Feuerwehrhaus. Auch das Technische Hilfswerk aus der Region war mit einem Großaufgebot an Fahrzeugen und Gerät vertreten. Mit dabei zudem das Rote Kreuz Straßberg. Vervollständigt hat die Fahrzeug- und Geräteschau der Hilfsorganisationen das Rote Kreuz Zollernalb, das die Rettungshundestaffel und ein Einsatzfahrzeug der Bergwacht präsentierte. Die Jugendverkehrsschule der Polizeidirektion Balingen war ein zusätzlicher Anlaufpunkt für die interessierten Festbesucher.

Bei der Blaulicht-Lederhosenparty wird gerockt

Am Samstagabend rockte die "VIPS Partyband" bei der Blaulicht-Lederhosenparty die Schmeienhalle. Am Sonntagvormittag erhielt das neue Feuerwehrhaus auch den kirchlichen Segen. Pfarrer Edwin Müller und Pfarrer Ernst Nestele nahmen den feierlichen Akt vor, den der Musikverein umrahmte. Danach lockte ein Frühschoppen die Festgäste in die Schmeienhalle. Dort sorgte die "AH-Musik Reiß-Aus Frohnstetten" bis in den Nachmittag hinein für Stimmung. Zur Mittagszeit war die Küchenmannschaft mit dem Verköstigen der Gäste in der rappelvollen Schmeienhalle gefordert. Am Nachmittag begeisterten die "Fire Girls" mit ihrem Show-Tanz, der von Sirenenalarm, Rauch- und Glitzereffekten untermalt war. Gut angenommen wurden die Führungen durch das neue Feuerwehrhaus. Tobias Kanz zeigte den interessierten Besuchern die Räume und die Technik. Die Besucher waren sich einig: ein großer Tag für die Straßberger Feuerwehr, die unterstützt von einigen weiteren Straßberger Vereinen den Gästen informative und gesellige Stunden offerierte.