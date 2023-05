Gleich mehrere Veranstaltungen locken am Wochenende des 17. und 18. Juni in die Ettenheimer Altstadt und zum Prinzengarten. Beim Bürgerfest können Besucher Musik- und Tanzdarbietungen genießen, Selbstgemachtes wird beim Künstlermarkt geboten.

Gleich mehrere frühsommerliche Veranstaltungen erwarten Besucher am Wochenende des 17. und 18. Juni in Ettenheim. Beim Bürgerfest im historischen Prinzengarten soll es ein „vielfältiges Unterhaltungsprogramm für Gäste jeden Alters“ geben, kündigt die Stadt an. Am Sonntag, 18. Juni, kann außerdem von 11 bis 18 Uhr der Künstler- und Naturparkmarkt mit mehr als 150 Ständen in der barocken Altstadt besucht werden.

Bürgermeister Bruno Metz und Thomas Herr, Vorsitzender des Freundeskreis Prinzengarten, stellten gemeinsam mit Wolfgang Spengler und Heike Schillinger das Programm für das Wochenende im Prinzengarten vor. „Im schönen Ambiente des Ettenheimer Prinzengartens wird das zweitägige Bürgerfest in dieser Form zum ersten Mal gefeiert“, teilt die Stadt mit.

Bruno Metz eröffnet das Bürgerfest am Samstag

Den Startschuss sollen am Samstag ab 16.30 Uhr die Schwarzwaldmusikanten des Musikvereins Altdorf geben. Um 17.30 Uhr ist die offizielle Eröffnung durch Bürgermeister Bruno Metz geplant. Anschließend soll auf der Prinzengartenbühne über beide Festtage hinweg laufend etwas zu sehen sein: Musik- und Tanzbeiträge der Ettenheimer Schulen, ein Auftritt des Circus Paletti sowie Konzerte von renommierten Bands aus der Region. Für die Kulinarik an beiden Tagen wollen Ettenheimer Vereine und Gastronomiebetriebe sorgen.

Den Samstagabend läuten auf der Prinzengartenbühne ab 19 Uhr die „Bing Boys“ ein. Die 1955 gegründete „Boygroup“ biete feine Musikunterhaltung mit Anklängen an die 1950er- und 1960er-Jahre. Im Anschluss soll die Band El Paso mit County und Country-Rock ab 21 Uhr zu hören sein. Am Sonntag steht neben einem Mittagskonzert des Musikvereins Ettenheimmünster um 16 Uhr ein Auftritt der „Dixielarious City Stompers“ auf dem Programm.

Unter dem Motto „Natur – Kunst – Genuss“ wird am Sonntag außerdem der Künstler- und Naturparkmarkt in der Altstadt veranstaltet. Zusätzlich zu den 150 Ständen konnten auch Einzelhändler und Lokale Ettenheims für einen verkaufsoffenen Sonntag gewonnen werden, so die Stadt. „Es gibt also jede Menge Gelegenheit zum gemütlichen Flanieren, Stöbern, Einkaufen und Verkosten“, heißt es. Auf dem Naturparkmarkt Schwarzwald Mitte-Nord könnten vielfältigen Produkte des Schwarzwalds gekauft werden. „Und zwar direkt von den Bauern und Erzeugern, die für Qualität und Frische bürgen“, so die Stadt.

Kunsthandwerkermarkt und Live-Musik

Es soll unter anderem Obst und Gemüse, Wurst, Wein, Holzofenbrot, Käse, Honig, Schnaps, Eier, Wiesen- und Heilkräuter geben. Weiterhin können Besucher sich auf dem Kunsthandwerkermarkt umsehen, bei dem es handgesiedete Seifen, Unikatschmuck, Töpferwaren, Floristik, Holz- und Deko-Objekte geben soll. Auch in der Innenstadt soll es Live-Musik geben. Die Schwarzwälder Folk-Band „Pomona Green“ tritt auf dem Rathausplatz auf.

„Für das junge Publikum wartet an beiden Festtagen ein Kinderprogramm mit Kasperletheater, Kinderschminken, Specksteinbearbeiten und weiteren Spieleangeboten im Prinzengarten“, so die Ankündigung. Am Sonntag soll im Rohanhof und im Hof der Winterschule ein Ponygehege aufgebaut werden. Außerdem werde es dort Luftballontiere und ein Mitmach- und Bastelangebot für Kinder geben. Das August-Ruf-Bildungszentrum veranstaltet am Samstag von 14 bis 18 Uhr außerdem einen großen Flohmarkt für die ganze Familie mit Bewirtung. Die Stadt freue sich auf ein heiteres Festwochenende mit Bürgern und Gästen aus dem Umland, heißt es.

Termine im Überblick

Samstag, 17. Juni:

Erster Tag des Bürgerfests im Prinzengarten: 16 bis 24 Uhr; großer Kindersachen-Flohmarkt mit Bewirtung beim August-Ruf-Bildungszentrum: 14 bis 18 Uhr Sonntag, 18. Juni:

Zweiter Tag des Bürgerfests im Prinzengarten: 11 bis 18 Uhr; Künstler- und Naturparkmarkt „Natur – Kunst – Genuss“: 11 bis 18 Uhr; verkaufsoffener Sonntag: 12 bis 17 Uhr; Geöffnetes Städtisches Museum im alten Gefängnis: 14 bis 17 Uhr