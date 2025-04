1 Ein Blick auf Trainer-Team und Ersatzspieler Foto: Kara

Als einzige Begegnung des 25. Spieltages stehen sich der VfL Pfullingen und die TSG Balingen II bereits am Mittwoch gegenüber. Philipp Wolf erklärt, wie das zustande kam: „Der Gedanke war schon vor der Saison ab und an mal freitags zu spielen, um ein freies Wochenende zu haben. Pfullingen hat dann gefragt, ob man nicht an dem Brückentag spielen will. Das passt gut.“