1 Bezirksvorsitzender Heinz Schwab (von rechts) und seine Stellvertreterin Kerstin Rendler überreichten Christian Probst, Vorsitzender des TuS Mahlberg, die Ehrenurkunde. Foto: Decoux

Der TuS Mahlberg hat mit einem Jahr coronabedingter Verspätung seinen 100. Geburtstag gefeiert. Rund 200 Gäste kamen zum Festbankett in die Stadthalle. Die „TuS-Familie“ blickte dabei auf eine bewegte Vergangenheit zurück.









Christian Probst, Vorsitzender der Verwaltung, begrüßte nicht nur viele TuS-Mitglieder, sondern auch zahlreiche Freunde und Gönner nebst Repräsentanten anderer Vereine.

Unter den Gästen war natürlich auch Mahlbergs Bürgermeister Dietmar Benz, der per Grußwort das stolze Jubiläum ausführlich würdigte. Viele TuS-Generationen hätten seitdem das sportliche Leben in der Stadt aktiv geprägt. Die Anfänge nach dem ersten Weltkrieg mussten zwar in noch sehr bescheidenen Zeiten stattfinden, später auch der Wiederbeginn nach dem Zweiten Weltkrieg. Dennoch wurden alle Tiefen gemeistert. Und das bis heute, so Benz, mit großem Enthusiasmus, Eifer, Einsatzwillen, Begeisterung und Kontinuität. Auch in manch sportlich weniger erfolgreichen Jahren habe der TuS Zusammenhalt bewiesen, nicht zuletzt auch dank eines geselligen Miteinanders.

Stolz auf die Frauen-Mannschaften

Längst sei der Verein zu einem Aushängeschild der Stadt geworden, nicht nur mit der aus seinen Reihen hervorgegangenen zweifachen Speerwurf-Weltmeisterin Christina Obergföll. Auch die beiden Fußball-Frauenmannschaften, die mittlerweile in Spielgemeinschaften in Landes- und Bezirksligen spielen, seien neue sportliche Vorbilder. Benz bescheinigte „der großen TuS-Familie“, nach 101 Jahren noch immer intakt zu sein – und das sicherlich zu bleiben.

Grüße vom Südbadischen Fußballverband überbrachte der Offenburger Bezirksvorsitzende Heinz Schwab. Bei dieser Gelegenheit mahnte er an, dass beim künftigen Jugendfußball manche neuen Spielgemeinschaften nicht immer nur Vorteile brächten: Das ginge bisweilen auf Kosten schwächerer junger Spieler, die auf der Strecke blieben. Da müsse man mit neuen Ideen nachbessern.

Ehemalige Trainer, darunter Ludwig Loerwald, der Christina Obergföll entdeckte, erzählten Geschichten von früher. Foto: Decoux

Probst bat gleich 20 ehemalige TuS-Trainer zu Kurzinterviews auf die Hallenbühne, darunter etwa als ältester Helmut Herrmann, der sich an seine vor mehr als 50 Jahren begonnene Ausbilder-Zeit ebenso gerne erinnerte wie Markus Lach, der vor nun auch schon 20 Jahren als damals regionenweit bekanntes Mahlberger Fußballtalent auf die TuS-Trainerbank gewechselt war.

Ludwig Loerwald entdeckte einst Christina Obergföll

Da durfte auch der frühere Lehrer Ludwig Loerwald nicht fehlen. Er gründete im Jahr 1975 die mittlerweile aufgelöste Leichtathletik-Abteilung und war 30 Jahre deren Leiter. Loerwald hatte als Erster das später weltweit bekannte Speerwurf-Talent von „unserer Christina“ (Obergföll) erkannt und zielgerichtet gefördert – und viele junge Talente mehr. Später wurden auch die beiden Ehrenvorsitzenden Gerd Baum und Thomas Schwarz für ihre früheren jahrzehntelangen Leitungstätigkeiten hervorgehoben. Beide revanchierten sich umgehend mit Spendenschecks über jeweils 500 Euro.

Die TuS-Mitglieder feierten ihren Verein. Foto: Decoux

Mahlbergs Bürgermeister hatte entsprechend der Vereinsförderrichtlinien 1000 Euro aus der Stadtkasse mitgebracht, Heinz Schwab für den Fußballverband 500 Euro und die Lahr-Kippenheimer Filialchefin Nadine Dürrse sogar 5000 Euro der Volksbank-Stiftung. Da legte Geschäftsführer Andreas Allramseder vom Emmendinger „Ja so“-Küchenstudio spontan 500 Euro drauf. Das Spendengeld wird überwiegend in eine neue Flutlichtanlage gesteckt. Zusätzlich wurden noch zahlreiche neue Fußbälle für die Aktiven überreicht, manche davon gezielt speziell an die Frauenfußballerinnen- allerdings allesamt „ohne Torgarantie“, scherzte Benz .

Tanzgruppe umrahmt den Abend mit Choreografien

Showmäßig blendend umrahmt wurde das Festbankett von mehreren Tanzauftritten der Mahlberger Gruppe „Dance-Surprise“ – eine höchst agile junge Damentruppe plus zwei Herren, die samt begeisterndem Schwung und rasantem Tempo perfekt choreografiert auftrat. Darum durften Zugaben nicht ausbleiben, obwohl eigentlich schon längst das abschließende kalte Buffet mit leckeren Häppchen auf abendliche Plünderung wartete. Sechs Klarinettistinnen des Mahlberger Musikvereins sorgten über den Abend für treffliche Töne zwischendurch, schließlich sogar zum offiziellen Ausklang auch noch per munterer „Schönen Schwarzwaldmarie“ samt „Wochenend mit Sonnenschein“.

Derzeit zählt der TuS als bei weitem größter Mahlberger Verein 565 Mitglieder, darunter 209 Jugendliche. Auch der Sportclub Orschweier hatte, als traditionell örtlicher Konkurrenzverein gratuliert.

Ehrungen nachgeholt

Nachgeholt wurden bislang verschobene Ehrungen für langjährige Vereinsmitgliedschaften: Ella Beyer ist seit 50 Jahren dabei und somit auch neues Ehrenmitglied des TuS Mahlberg. Lothar Jachmann, Erwin Lehmann und Raimund Schaub wurden für 40 Jahre geehrt, Jürgen Herkersdorf für 25 Jahre. Aktuell seit 25 Jahren dabei sind jetzt neu: Christian und Sabine Schaub sowie Kristoff Trapp.