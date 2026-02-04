Viel Lob für Kameraden: Die Lahrer Feuerwehrabteilung wurde vergangenes Jahr 422 Mal alarmiert

Aktuell verfügt die Gruppe über 78 Aktive. Und auch der Nachwuchs befindet sich im Aufschwung: 36 Kinder und Jugendliche gehören derzeit der Jugendgruppe an.
Stolz auf das Team der Abteilungsfeuerwehr zeigte sich bei der Hauptversammlung im Feuerwehrgerätehaus Abteilungskommandant Andreas Hoppe. Der Leiter der Abteilung berichtete im voll besetzten Schulungsraum über eine Zunahme aktiver Männer und Frauen auf aktuell 78 Personen. Diese hinterlassen in Ausbildung, Einsatz und bei der Kameradschaft einen positiven Eindruck, so Hoppe.