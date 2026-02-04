Viel Lob für Kameraden: Die Lahrer Feuerwehrabteilung wurde vergangenes Jahr 422 Mal alarmiert

Aktuell verfügt die Gruppe über 78 Aktive. Und auch der Nachwuchs befindet sich im Aufschwung: 36 Kinder und Jugendliche gehören derzeit der Jugendgruppe an.

Stolz auf das Team der Abteilungsfeuerwehr zeigte sich bei der Hauptversammlung im Feuerwehrgerätehaus Abteilungskommandant Andreas Hoppe. Der Leiter der Abteilung berichtete im voll besetzten Schulungsraum über eine Zunahme aktiver Männer und Frauen auf aktuell 78 Personen. Diese hinterlassen in Ausbildung, Einsatz und bei der Kameradschaft einen positiven Eindruck, so Hoppe.

Der Abteilungskommandant ging in seinem Tätigkeitsbericht auf die neue Satzung der Feuerwehr ein, die „gegriffen habe“ und zur Leitschnur des Handels auf allen Ebenen geworden sei. „Es wurde viel gearbeitet“, berichtete Hoppe, der über 24 Übungsdienste berichtete.

Wärmebildkamera leistet im Einsatz gute Dienste

Insgesamt sei die Abteilungswehr der Lahrer Feuerwehr im vergangenen Jahr zu 422 Alarmierungen gerufen worden, so der Abteilungskommandant. Sein Fazit fiel positiv aus: „Es hat alles geklappt“, sagte Hoppe, der seiner Mannschaft gute Noten für die Bewältigung der Einsätze ausstellte.

Erwähnt wurde unter anderem der Wohnungsbrand im Kanadaring, der als einer der größten Einsätze der Lahrer Abteilung eingestuft wurde und alle Feuerwehrleute an ihre Belastungsgrenze geführt habe. Dass neue Anschaffungen wie die Wärmebildkamera gute Dienste leisten, zeigte Hoppe in Bezug auf einen Einsatz im Christian-Trampler-Hof auf.

Übungen, Einsätze und die Kameradschaftspflege seien wichtig, so Hoppe weiter. Er erinnerte auch daran, dass die Präsenz in der Bevölkerung und auf Festen und Feiern von Bedeutung sei, um sich positiv zu zeigen.

Andreas Hoppe dankte außerdem dem Förderverein der Lahrer Feuerwehr, der durch Spenden für das Inventar im neuen Abteilungsraum des Feuerwehrgerätehauses die Aktiven unterstützt habe. „Das soll auch künftig so sein“, betonte Sino Boeckmann, der stellvertretende Vorsitzender des Fördervereins, auf der Sitzung.

Für das laufende Jahr ist eine Strandparty geplant

Zudem gab es auf der Versammlung einen Ausblick. Mit einer Feuerstrand-Party am 26. Juni soll die Kameradschaft besonders gepflegt werden, sagte Hoppe. Erwähnt wurde auch ein Ausflug im Sommer sowie die Festigung der Kameradschaft mit der Feuerwehr in Erstein, die seit einem halben Jahrhundert gepflegt wird. In Aussicht stellte Hoppe auch neue Sommermützen für die Aktiven. Zudem sei auch geplant, Kurzarmhemden anzuschaffen, was Kommandant Georg Schinke bestätigte.

Elizabeth Marple erstattete den Kassenbericht. Die Schatzmeisterin schloss ihr Zahlenwerk mit Gesamtausgaben von mehr als 15 000 Euro, wobei letztlich ein kleines Minus in der Kasse übrig blieb.

Unsere Empfehlung für Sie Oft wegen Fehlalarmen Ringsheimer Feuerwehr muss immer öfter ausrücken Die Zahl der Einsätze in Ringsheim steigt laut Kommandant Christian Feißt stetig. 2025 wurden die Kameraden 37 Mal gerufen, auch dieses Jahr rechne man mit vielen Vorfällen.

Mächtig im Aufschwung präsentierte Marco Wiecker den Feuerwehrnachwuchs im Alter zwischen zehn und 16 Jahren. Insgesamt 36 Kinder und Jugendliche, darunter sieben Mädchen, gehören der Jugendgruppe der Lahrer Feuerwehr an, die sich ans Werk macht, um den Aktiven nachzueifern. Für den Sommer sei ein großes Kreiszeltlager in Lahr geplant, berichtet Wiecker.

Nicht weniger umfangreich fiel derweil der Bericht von Hans-Jürgen Siefert von der Alters- und Ehrenabteilung der Lahrer Feuerwehr aus. Diese verfügt derzeit über insgesamt 18 Mitglieder, darunter sind sieben Frauen. Das älteste Mitglied ist 97 Jahre alt und fehle bei fast keiner Zusammenkunft, wie Hans-Jürgen Siefert berichtete.

Nach den Beförderungen in der Lahrer Abteilung, die Feuerwehrkommandant Georg Schinke vornahm (siehe Info), folgten noch die Grußworte. Respekt gegenüber der Leistungsfähigkeit der Abteilung zollte Kommandant Schinke der Truppe aus der Kernstadt, Stadträtin Dorothee Granderath (Grüne) sprach der Feuerwehr den Dank des Oberbürgermeisters Markus Ibert aus, während Sino Boeckmann vom Förderverein die weitere Unterstützung der Aktiven zusagte.

Beförderungen

Zum Feuerwehrmann beziehungsweise zur Feuerwehrfrau wurden Ali Aldaher, Anissa Frisoni, Niklas Gänshirt, Housin Halbar, Omar Alamro Mamo, Mamadou Sako und Lukas Trampe befördert. Löschmeister wurden Dominik Szukalski, Sidney Wewior und Marcel Zwirner. Zum Oberlöschmeister wurden derweil Felix Jörger, Moritz Lindenmeier und Harald Wadle befördert.