Viel Lob für Engagierte: Lahrer Ehrenamtliche des Mehrgenerationenhauses erhalten Festessen

Fast 140 Menschen unterstützen aktiv das Lahrer Mehrgenerationenhaus mit seinen beiden Standorten. Als Zeichen der Wertschätzung gab es nun ein festliches Jahresessen.

Die beiden Standorte das Bürgerzentrum Treffpunkt Stadtmühle und das Begegnungshaus am Urteilsplatz brachten mit der Aktion ihren Dank für das wertvolle Engagement der Ehrenamtlichen zum Ausdruck, wie es in einer städtischen Pressemitteilung heißt. Das facettenreiche generationenübergreifende Angebot des Mehrgenerationenhauses wäre demnach ohne die vielen ehrenamtlich tätigen Menschen nicht möglich.

OB Markus Ibert bedankte sich bei den Anwesenden für deren vorbildlichen Einsatz und sprach über die immense Bedeutung von Ehrenamt, insbesondere in der heutigen Zeit. „Das Mehrgenerationenhaus lebt von Menschen, die sich mit Zeit, Ideen und Herz für andere einsetzen. Sie tragen dazu bei, dass ein Ort der Begegnung, des Lernens und des gegenseitigen Unterstützens entsteht“, so Ibert.

Edwin Fischer, Leiter des Treffpunkts Bürgerzentrum Stadtmühle, und Susanne Jacobs, Leiterin des Begegnungshauses am Urteilsplatz, begrüßten neue Ehrenamtliche und ehrten langjährig Engagierte. Unter anderem waren das Lydia Manthey für 20 Jahre, Katharina Depner für 15 Jahre und Marianne Perotto, Helmut Stingl, Juliane Rühle sowie Bernd Prengel für jeweils zehn Jahre ehrenamtliches Engagement. Abschließend gab es einen Jahresrückblick über wichtige Projekte und Aktionen im Mehrgenerationenhaus im vergangenen Jahr.

Auch inhaltlich haben sich im Mehrgenerationenhaus in den vergangenen Monaten einige Neuerungen ergeben: Seit vergangenem Herbst gibt es etwa als gemeinsames Angebot von Begegnungshaus und Stadtmühle das „Frühstück der Vielfalt“, das Menschen verschiedener Altersgruppen und Kulturen zusammenbringen soll. Im Begegnungshaus startete außerdem das Projekt „Lesepiraten“, das Kinder im Grundschulalter beim Lesenlernen unterstützt. Ebenfalls neu im Programm ist eine Selbsthilfegruppe für junge Menschen mit Angststörungen und Depressionen.

Lilly Ruhrmann vom Musikum Lahr sorgte auf der Feier für das musikalische Rahmenprogramm. Während des Abendprogramms sang sie mehrere Lieder, die sie auf dem Klavier begleitete. Damit setzte sie musikalische Akzente, die bei allen Gästen großen Anklang fanden, heißt es in der städtischen Mitteilung.

Auch ein FSJ ist im Mehrgenerationenhaus möglich

Wer mehr über das Mehrgenerationenhaus Lahr erfahren oder sich ehrenamtlich engagieren möchte, ist eingeladen, beide Standorte kennenzulernen. Auch Anfragen junger Menschen, die im Mehrgenerationenhaus ein Freiwilliges Soziales Jahr absolvieren möchten, sind willkommen.

Weitere Informationen gibt zum einen Edwin Fischer, Leiter Bürgerzentrum Treffpunkt Stadtmühle, zu erreichen unter Telefon 07821/2 17 87 oder auch per E-Mail an edwin.fischer@lahr.de. Interessierte können sich auch an Susanne Jacobs, Leiterin des Begegnungshauses am Urteilsplatz, wenden. Sie ist erreichbar unter Telefon 07821/3 27 11 45 oder per E-Mail an susanne.Jacobs@lahr.de.