Viel Lob für Engagierte: Lahrer Ehrenamtliche des Mehrgenerationenhauses erhalten Festessen

Fast 140 Menschen unterstützen aktiv das Lahrer Mehrgenerationenhaus mit seinen beiden Standorten. Als Zeichen der Wertschätzung gab es nun ein festliches Jahresessen.
Die beiden Standorte das Bürgerzentrum Treffpunkt Stadtmühle und das Begegnungshaus am Urteilsplatz brachten mit der Aktion ihren Dank für das wertvolle Engagement der Ehrenamtlichen zum Ausdruck, wie es in einer städtischen Pressemitteilung heißt. Das facettenreiche generationenübergreifende Angebot des Mehrgenerationenhauses wäre demnach ohne die vielen ehrenamtlich tätigen Menschen nicht möglich.