Viel Lob, ein wenig Kritik: Das sagen die Ettenheimer Gemeinderäte zum Haushalt 2026

Das Gremium verabschiedete den Etat und blickte trotz Neuverschuldung und einem Minus von rund vier Millionen Euro zuversichtlich in die Zukunft.
Er werde auch in diesem Jahr, wie in der Vergangenheit schon, auf eine Rede zur Verabschiedung des neuen Haushalts verzichten, kündigte Bürgermeister Bruno Metz vor der anberaumten Beschlussfassung des städtischen Etats 2026 in der Gemeinderatsitzung an. Er habe das in intensiver Vorarbeit zusammengestellte Zahlenwerk bei der Einbringung im Dezember bewertet, vor der Verabschiedung gehöre die Kommentierung den im Gemeinderat vertretenen Fraktionen. Und so kommentierten die Sprecher der einzelnen Fraktionen und Gruppierungen den neuen Etat. „Alles gut“, befand Harry Löffel für die zweiköpfige AfD-Fraktion auf Anfrage von Metz, eine Stellungnahme gab er nicht ab. Bei einer Enthaltung (Stefan Krattenmacher, B90/die Grünen) verabschiedete der Gemeinderat den neuen Etat ohne Gegenstimme.