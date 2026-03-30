Viel Lob auf Hauptversammlung: Lahrer Feuerwehr wurde 2025 zu insgesamt 367 Brandeinsätzen gerufen

Die Kameraden blickten aufs vergangene Jahr – und in die Zukunft. Ralf Hemberger wurde zum ehrenamtlichen stellvertretenden Kommandanten der Gesamtwehr gewählt.
Wie fest verankert die Wehr im Bewusstsein der Gesellschaft ist und wie sie mit ihr verbunden ist, zeigte schon die hohe Zahl an Freunden und hochkarätigen Gästen, die am vergangenen Freitag zur Hauptversammlung der Feuerwehr der Stadt Lahr in die Kuhbacher Festhalle gekommen waren. Unter ihnen waren auch die Justizministerin des Landes Marion Gentges, SPD-Bundestagsabgeordneter Johannes Fechner, Stadt- und Ortschaftsräte sowie Vertreter benachbarter Feuerwehren.