Viel Lärm befürchtet: Bürger haben viele Fragen zum Demenz-Zentrum in Friesenheim

Der Gemeinderat hat am 22. September dem städtebaulichen Entwurf zur Entwicklung des Oberle-Areals zugestimmt. Neben Wohnraumbebauung ist die Einrichtung eines Demenz-Zentrums geplant, das 100 Bewohnern Platz bieten soll. Jetzt wurde das geplante Zentrum der Bürgerschaft eingehend vorgestellt. Gut 50 Interessierte sind gekommen. Darunter auch viele Anwohner, die sich um die verkehrliche Situation in der Sportplatzstraße sorgen.

Bevor es zur Fragerunde kam, haben Andreas Winkler, zuständig für Bau und Immobilie, und Bernd Winkler, Gesellschafter und Geschäftsführer, sowie Marisol Pohl, Pflegeleitung und Gesellschafterin, die umfassende Pflege von dementen Menschen vorgestellt. Investor und Betreiber der Einrichtung ist das Unternehmen „Villa Rosenstein“ in Heubach. Dort wird bereits seit vielen Jahren erfolgreich eine vergleichbare Einrichtung betrieben. Obwohl sich das Oberle-Areal im Eigentum des Investors befindet, hat die Gemeinde bei der Erstellung des Bebauungsplans den Hut auf, betonte Bürgermeister Erik Weide. Aus diesem Grund gebe es einen städtebaulichen Vertrag. Der Part der Gemeinde beziehe sich ausschließlich auf die Schaffung von Baurecht und nicht auf Grundstücksverkäufe.

Auch Wohnraum ist vorgesehen

Vorgesehen sind im vorderen Bereich der Mühlgasse weitere Bungalows und Kettenhäuser oder Einfamilienhäuser. Die Erschließung des Demenz-Zentrums soll komplett über die Sportplatzstraße erfolgen. Über diese wären auch der Zugang zu weiteren drei Mehrfamilienhäusern geplant. Etwas geringer wird künftig auch die Parkfläche entlang der Sportplatzstraße, gegenüber dem Sportplatzgelände, ausfallen. Durch die Fläche hindurch soll eine Zufahrtsstraße zum Demenz-Zentrum gebaut werden.

Kopfschütteln verursacht bei direkten Anwohnern die Erschließung des Geländes ausschließlich über die Sportplatzstraße. Ein Anwohner betonte, dass die Erschließung über den Eisweiher für die Anwohner zumindest wesentlich verträglicher wäre. Befürchtet wird in der Bauphase verstärkter Lkw-Verkehr mit Erschütterungen für die Häuser. Da in der Straße auf einer Straßenseite ausnahmslos geparkt wird, dürfte ein Durchkommen von großen Lkws kaum möglich sein, schilderte der Anwohner. Zu viel Verkehr befürchten die Anwohner und eine damit verbundene Kollaboration des Verkehrs. Stehe einmal das Demenz-Zentrum, wird ebenfalls über die Anlieferung für die hauseigene Küche mit weiterem Lkw-Verkehr gerechnet. Es lägen verkehrliche Berechnungen vor, die von vier Lkw-Lieferungen pro Woche ausgingen.

Frühster Baustart ist 2028

Bürgermeister Weide betonte: „Ich verstehe die Befürchtungen und Ängste der Anwohner. Aber eine zweite Erschließungsstraße über den Eisweiher wäre nicht finanzierbar und würde das gesamte Projekt zum Kippen bringen.“ Es sei ein Abwägungsprozess, der im Gemeinderat stattgefunden habe. „Wir von der Gemeindeverwaltung sind der Meinung, das wird so funktionieren“, so Weide. „Außerdem ist die vorhandene Fußgängerbrücke nicht befahrbar“, sagte Bauamtsleiter Markus Reinbold. Sollte in der Sportplatzstraße bezüglich eines Parkverbots nachgebessert werden müssen, ließe sich noch etwas tun. Festgestellt wird von den Anwohnern: „Mit der Einführung von Tempo 30 auf der Friesenheimer Hauptstraße wird noch mehr über die Sportplatzstraße Richtung Oberschopfheim oder das Weiertsfeld abgekürzt und vor allem zu schnell gefahren.“

Je nach Bearbeitung des Bebauungsplans dürfte frühestens im Jahr 2028 mit einem Baubeginn gerechnet werden.

Areal und Zentrum

Oberle-Areal: Das Areal beträgt knapp zwei Hektar. Der ersten Bauabschnitt hat eine Fläche von 1,5 Hektar. Weitere 0,5 Hektar, zu denen auch das ehemalige Tennisplatzgelände zählt, werden sind im zweiten Bauabschnitt vorgesehen. Demenz-Zentrum: 100 Pflegeplätze, davon zehn in Kurzzeitpflege. 90 Arbeitsstellen für knapp 120 Mitarbeiter, der Einzugsbereich erstreckt sich auf das südliche Baden-Württemberg (100 Kilometer), die Anlage wird umzäunt, sämtliche Zugängen zu den Bereichen der betreuten Bewohner werden videoüberwacht, die Türen haben Trickverschlüsse. Es werden ausschließlich Menschen mit Pflegegrad drei bis fünf untergebracht.