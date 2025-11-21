Viel Lärm befürchtet: Bürger haben viele Fragen zum Demenz-Zentrum in Friesenheim

Groß war das Interesse an der Vorstellung des geplanten Projekts auf dem Oberle-Areal in Friesenheim. Bedenken hinsichtlich des aufkommenden Verkehrs und des Lärms wurden geäußert.
Der Gemeinderat hat am 22. September dem städtebaulichen Entwurf zur Entwicklung des Oberle-Areals zugestimmt. Neben Wohnraumbebauung ist die Einrichtung eines Demenz-Zentrums geplant, das 100 Bewohnern Platz bieten soll. Jetzt wurde das geplante Zentrum der Bürgerschaft eingehend vorgestellt. Gut 50 Interessierte sind gekommen. Darunter auch viele Anwohner, die sich um die verkehrliche Situation in der Sportplatzstraße sorgen.