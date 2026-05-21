Viel Jubel, aber keine Selfies: So haben die Fans die Spieler des SC Freiburg am Lahrer Flugplatz begrüßt

„Platt“ und „leer“ ist der SC Freiburg nach dem verlorenen Finale in Lahr gelandet. Gut 40 Fans und ebenso viele Polizisten haben die Spieler in der Heimat zurück begrüßt.
Punktgenau um 15.24 Uhr setzt die Maschine aus Istanbul mit den – am Ende unterlegen – Freiburger Europa-Pokal-Helden auf der Landebahn auf. Einige Hundert Meter weiter versammeln sich vor dem Zaun am Flugplatzgelände gut 40 Fans, um die Spieler in Empfang zu nehmen. Darunter auch zwei Kinder in voller SC-Montur. Ein junges Mädchen hält ein Schild hoch „Grifo, bekomme ich ein Foto mit dir?“, heißt es da. Ein Wunsch, der unerfüllt bleiben sollte.