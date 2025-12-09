Viel Haft in China und Russland: 67 Medienschaffende 2025 getötet - über 500 inhaftiert

Der Gaza-Streifen ist 2025 das gefährlichste Gebiet für Journalisten. 67 Medienschaffende wurden weltweit getötet, über 500 sitzen in Haft. Das berichtet „Reporter ohne Grenzen“.
Der Gaza-Streifen ist im zu Ende gehenden Jahr das gefährlichste Gebiet für Journalistinnen und Journalisten weltweit gewesen. Knapp die Hälfte (43 Prozent) der insgesamt 67 zwischen 1. Dezember 2024 und 1. Dezember 2025 getöteten Medienschaffenden seien von der israelischen Armee in dem Küstenstreifen am Mittelmeer getötet worden, teilte „Reporter ohne Grenzen“ am Dienstag in Berlin mit. Die meisten kämen in Kriegen ums Leben oder fielen kriminellen Netzwerken zum Opfer, hieß es außerdem.