22 Meter hoher Narrenbaum fällt mitten in Villingen

1 Sechs Wochen lang stand er – am Samstag wird der Narrenbaum von den Schwenninger Ziegelbuben im Auftrag des Villinger Katzenmusikvereins wieder gefällt. Foto: Heinig

Der letzte Akt des Jubiläums zu 150 Jahre Katzenmusikverein „Miau“ Villingen findet am Samstag mitten in Villingen satt. Der Narrenbaum wird gefällt und in Scheiben zu Gunsten der guten Sache verkauft.









Vier Jahre lang vorbereitet, einmal wegen Corona verschoben und dann zu einem riesengroßen Erfolg gebracht – die Jubiläumsfeierlichkeiten am 14. und 15. Januar werden den Katzen und Kätzinnen wohl noch lange in Erinnerung bleiben.

Am Samstag, 4. März, wird die sicherlich noch einmal aufgefrischt, wenn die Baumsteller der Schwenninger Ziegelbuben ab 10.30 Uhr ihr Handwerk rückabwickeln und unter dem Kommando von Nick Peter den 22 Meter hohen Stamm absägen, der jetzt sechs Wochen lang den Latschariplatz zierte.

Aus sicherer Entfernung

Das nicht ganz ungefährliche Vorhaben können die Zuschauer aus sicherer Entfernung verfolgen. Generalfeldmarschall Dominik Schaaf setzt dabei auf die über 20-jährige Erfahrung der Männer, die laut Peter pro Jahr etwa fünf Narrenbäume fällen und genau wissen, an welcher Stelle und wie der Baum angesägt werden muss, damit er in die vorbestimmte Richtung fällt.

Scheibe für sozialen Zweck

Am Boden liegend wird er sodann in Scheiben geschnitten und jede einzelne mit einem Katzen-Logo besprüht. Wer dem für Villingen seltenen Ereignis eines Narrentreffens noch lange gedenken möchte, der kann sogleich und vor Ort für 18,72 Euro eine solche Scheibe erwerben.

Rechnet man mit einer Scheibendicke von fünf Zentimetern, so könnten bei der Aktion rund 8000 Euro zusammenkommen, die den „Sternenkindern Villingen-Schwenningen“ gestiftet werden. Der Verein kümmert sich um Kinder, die sterben, bevor sie geboren werden und deren Angehörige.

Versammlung und Fest

Mit dem Narrenbaum fällt von den Organisatoren des Jubiläums dann endgültig jede Anspannung ab, bevor sie am gleichen Abend zur Tagesordnung übergehen und in der Neuen Tonhalle ihre Hauptversammlung abhalten. Als allerletztes Jubelvorhaben werde es dann noch ein Helferfest geben, kündigt Schaaf an.