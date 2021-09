Frontalzusammenstoß Tödlicher Unfall auf B 294 bei Freudenstadt

Eine Autofahrerin ist in Freudenstadt mit ihrem Wagen frontal mit einem Kleinbus zusammengeprallt und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, geriet die 51-Jährige in einer langgezogenen Linkskurve mit ihrem Auto immer weiter auf die Gegenfahrbahn.