Viel beachtetes Sport-Event: Albstadt MTB Classic ist im September zurück

Nach einem Jahr Pause kehrt am Wochenende, 20. und 21. September, mit den „Albstadt MTB Classic“ ein sportliches Aushängeschild der Region zurück nach Albstadt.

Was 2024 aussetzen musste, startet nun mit umso mehr Energie neu durch – und zwar gleich mit einem Höhepunkt: Die Spitze des deutschen Mountainbikenachwuchses wird in Albstadt zur finalen Runde der bundesweiten Nachwuchssichtungen in den Altersklassen U15 und U17 erwartet. Das kündigt der Verein RSG Zollern-Alb an. Bei dem Wettbewerb entscheidet sich nicht nur, wer die Tagessiege einfährt – am Ende werden auch die Gesamtsiegerinnen und -sieger geehrt, die zugleich den prestigeträchtigen Titel Deutsche Meister im Nachwuchsbereich tragen dürfen.

Bühne für Top-Sportler Damit knüpfen die diesjährigen Albstadt MTB Classic an ihre lange Tradition an, Top-Nachwuchssportlerinnen und -sportlern eine Bühne zu bieten. „Albstadt ist seit Jahren eine feste Größe im deutschen Mountainbike-Kalender – für die Talente ist es eine große Ehre, hier fahren zu dürfen“, betonen die Organisatoren der RSG Zollern-Alb, die das Rennen federführend in enger Kooperation mit befreundeten Vereinen stemmen.

Rennen für jedes Alter

Doch nicht nur die besonders ambitionierten Kinder und Jugendlichen kommen zum Zug: Parallel zu den Sichtungsrennen finden Kinderrennen für alle Altersklassen statt. Vom Laufradrennen der Jüngsten bis zu den Juniorenklassen sind alle Formate vertreten.

Weiterhin findet neben den Kinderrennen ein Zwei-Stunden-Teamrace für Hobbysportler und ambitionierte Mountainbiker statt, was für Albstadt ein Novum bedeutet. Die Veranstalter hoffen hierfür noch auf zahlreiche Meldungen aus der Region.

„Uns ist wichtig, dass die Albstadt MTB Classic nicht nur Spitzensport bietet, sondern auch ein tolles Event für alle MTB-begeisterten Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen in der Region wird“, so die RSG weiter.

Ganze Stadt profitiert

Damit all dies gelingt, braucht es neben ehrenamtlichem Engagement auch verlässliche Partner. Die Stadt Albstadt steht dem Event traditionell zur Seite und unterstützt das Rennen nach Kräften. Oberbürgermeister Roland Tralmer hat die Schirmherrschaft übernommen und hebt damit die Bedeutung des Events für die Sportstadt Albstadt hervor. Auch regionale und überregionale Sponsoren tragen wesentlich dazu bei, dass die Neuauflage gelingt. Ohne dieses Engagement wäre eine Veranstaltung dieser Größenordnung nicht möglich.

Die Rückkehr der MTB Classic ist nicht nur für den Sport wichtig, sondern auch für die Stadt selbst: Albstadt unterstreicht damit einmal mehr seinen Ruf als wesentlicher Standort des Mountainbikesports in Deutschland. Wo früher internationale Weltcups Station machten, wird nun die nationale Nachwuchselite ins Rampenlicht gestellt. Gleichzeitig profitieren Gastronomie, Hotellerie und Einzelhandel von den zahlreichen Besucherinnen und Besucher aus dem gesamten Bundesgebiet.

Sport und Freizeit

Mit dem Mix aus internationalem Rennerbe, regionaler Verwurzelung und breitem Mitmach-Angebot setzt die RSG Zollern-Alb damit darauf, nicht nur Sport auf höchstem Niveau zu präsentieren, sondern vor allem ein tolles Mountainbike-Event für Groß und Klein zu anzubieten.

Alle Details zum Programm, zur Anmeldung für die Kinder- und das Zwei-Stunden Teamrennen und weitere Informationen sind online unter www.albstadt-mtb-classic.org oder direkt bei den Verantwortlichen der RSG Zollern-Alb erhältlich.