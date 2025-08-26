Viel beachtetes Sport-Event: Albstadt MTB Classic ist im September zurück

Nach einem Jahr Pause kehrt am Wochenende, 20. und 21. September, mit den „Albstadt MTB Classic“ ein sportliches Aushängeschild der Region zurück nach Albstadt.
Was 2024 aussetzen musste, startet nun mit umso mehr Energie neu durch – und zwar gleich mit einem Höhepunkt: Die Spitze des deutschen Mountainbikenachwuchses wird in Albstadt zur finalen Runde der bundesweiten Nachwuchssichtungen in den Altersklassen U15 und U17 erwartet. Das kündigt der Verein RSG Zollern-Alb an. Bei dem Wettbewerb entscheidet sich nicht nur, wer die Tagessiege einfährt – am Ende werden auch die Gesamtsiegerinnen und -sieger geehrt, die zugleich den prestigeträchtigen Titel Deutsche Meister im Nachwuchsbereich tragen dürfen.