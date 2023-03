1 Der 29-jährige Schäfer Aaron Mauch hat rund 750 Tiere in seiner Obhut. Foto: Meene

Saftige grüne Wiesen, auf denen flauschige Schäflein herumtollen und ein Schäfer, der mit Stock und Hut in der Sonne liegt: Ganz so romantisch ist das Schäfer-Dasein ist bei einem Stundenlohn von 6,50 Euro eher nicht. Der 29-jährige Aaron Mauch erzählt von der Realität.









Immer weniger Menschen ergreifen heutzutage den Beruf des Schäfers. In Deutschland gibt es nur noch 950 Berufsschäfereien, die Hälfte der Schäfer ist älter als 50 Jahre – wird also in absehbarer Zeit in den Ruhestand gehen. Ähnlich ist es in Sulz: Wo früher fünf Schäfer für ein Gebiet zuständig waren, hält der 29-jährige Aaron Mauch heute ganz allein die Stellung. Warum der junge Schäfer als Sulz-Mühlheim sich vor drei Jahren trotzdem dafür entschieden hat, gleich zwei Schäfereien zu übernehmen, das erzählt er im Gespräch mit unserer Redaktion.