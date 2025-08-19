Viel Arbeit, wenig Helfer: „Tina“-Verein Oberschopfheim kommt an seine Grenzen

Das Gelände des Vereins „Tier und Natur“ (Tina) in Oberschopfheim ist ein eigener Kosmos. Dort sind die Veränderung der Natur mit ihrem Spiel der Jahreszeiten, aber auch der Klimawandel deutlich erkennbar. Der kleine Teich ist mittlerweile ausgetrocknet. In diesem Jahr war er weder Lebensraum für Kaulquappen noch für Libellen. „Zu wenig Wasser kommt aus dem Wald über die Drainagen“, sagt der Vorsitzende Josef Burbach.

In den vergangenen Jahren erhielt der kleine Teich immer wieder Unterstützung. Von Maurermeister Thomas Schrempp aus Oberweier wurde er ausgebaggert. Kurzfristig habe sich Wasser gesammelt. „Aber wenn im Frühjahr kein Wasser aus dem Wald in den Teich kommt, dann verdunstet der klägliche Rest“, erklärt Burbach. Dabei habe es über die Wintermonate so gut ausgesehen. Es braucht viele Unterstützer, um das Gelände von Tina für die Menschen, Tiere und Natur zu erhalten.

In Elektromaschinen investiert

Im vergangenen Jahr hat der Verein in zwei Elektromaschinen investiert. Heckenscheren und Freischneider sind einsatzbereit. 1500 Euro wurden in die Beschaffung eingesetzt. Dafür brauche es nicht nur die Mitgliedsbeiträge. Die Haupteinnahmen generiert der Verein mittlerweile über den eigenen Apfelsaft von der Streuobstwiese. „Wir sind sehr dankbar, dass uns das Restaurant Mühlenhof 1000 Liter abnimmt“, so Burbach. Die Früchte kommen von der Streuobstwiese, die lediglich gemäht und die Bäume hin und wieder geschnitten werden. Allein im vergangenen Jahr wurden 3,5 Tonnen Äpfel geerntet. In diesem Jahr wird wieder im Oktober zur Apfelernte eingeladen. Viele Helfer sind notwendig.

Freude über die Naturpädagogik

Ganz besonders freut sich Burbach über den hohen Bedarf an Naturpädagogik und die Anfragen von Einrichtungen und Kindergärten. Regelmäßig komme eine Gruppe aus Offenburg zum Bauwagen. Beobachten lassen sich dort Blumen und die Tierwelt. Sämtliche Einnahmen, die über Spenden, Mitgliedsbeiträge oder den Verkauf des Apfelsafts zusammenkämen, fließen eins zu eins in weitere Projekte auf dem Gelände. Aber der Verein brauche dringend weitere Helfer, die sich für die Natur einsetzen. „3,5 Kilometer Tina-Pfad und eine Naturfläche von fünf Hektar lassen sich nicht von einer handvoll Menschen pflegen“, betont Burbach. Leider sind in diesem Jahr Feste wie das Kirschblütenfest aufgrund mangelnder Helfer ausgefallen. Spürbar sei der Wunsch der Bevölkerung nach diesem Idyll in der Natur. Aktive Unterstützung bleibe dennoch vielfach aus. Selbst die Pfadpflege sei zur größten Selbstverständlichkeit geworden. Wird dieser nicht regelmäßig gemäht, sei er auch nicht mehr zu erkennen. Das bedeute jedoch für Burbach mehrmals im Jahr zu mähen. Von Nebenplätzen wie Rosengarten oder kleines Wäldchen, dem Tina-Stützpunkt mit Teich sowie dem weiteren Stützpunkt mit Naturpädagogik am Bauwagen ganz zu schweigen.

Unterstützung bei Pfad-Pflege oder Apfelernte

Langsam komme der Verein an die Grenzen des Machbaren über die wenigen Mitglieder, die sich aktiv einbrächten, erklärte der Vorsitzende gegenüber unserer Redaktion. Seit Jahren blieben Bitten um aktive Unterstützung aus der Bevölkerung ungehört. Burbach und mit ihm die stellvertretende Vorsitzende Simone Eichner hoffen auf die Bevölkerung und deren Liebe zum Tina-Pfad. „Es braucht nicht viel. Hin und wieder ein bisschen aktive Unterstützung ist es – bei der Pfadpflege oder der Apfelernte“, so Burbach.

Die neue Apfelernte steht vor der Tür. Das Saftlager der Ernte 2024 darf leer werden. Ab sofort gibt es den Tina-Apfelsaft in der Fünf-Liter-Box zum Preis von fünf Euro. In der Box befindet sich ausschließlich Saft aus Äpfeln vom Tina-Gelände. Zu haben ist der Saft im Bio-Markt Naturalia in Friesenheim zu den jeweiligen Öffnungszeiten. Wer sich für die Arbeit des Vereins interessiert, findet Infos unter www.tina-natur.de sowie per E-Mail unter tina-natur@posteo.de.