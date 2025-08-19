Viel Arbeit, wenig Helfer: „Tina“-Verein Oberschopfheim kommt an seine Grenzen

„Tier und Natur“ aus Oberschopfheim hat ein großes Gelände, das viele Ausflügler anlockt. Die Pfadpflege verteilt sich aber nur auf wenig Schultern.
Das Gelände des Vereins „Tier und Natur“ (Tina) in Oberschopfheim ist ein eigener Kosmos. Dort sind die Veränderung der Natur mit ihrem Spiel der Jahreszeiten, aber auch der Klimawandel deutlich erkennbar. Der kleine Teich ist mittlerweile ausgetrocknet. In diesem Jahr war er weder Lebensraum für Kaulquappen noch für Libellen. „Zu wenig Wasser kommt aus dem Wald über die Drainagen“, sagt der Vorsitzende Josef Burbach.