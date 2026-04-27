Viel Applaus: Lahrer Klavierschüler zeigen auf der Bühne ihr Können

Junge Musiker haben am Wochenende auf einem Werkstattkonzert im Alten Scheffel überzeugt. Vorausgegangen waren verschiedene Workshops.
Klavierschüler und Pianisten sind oft einsame Künstler. Der Unterricht findet nur mit dem Lehrer statt, die Etüden üben Schüler zu Hause in der Regel alleine am Klavier. Wer später Erfolg hat, sitzt beim Konzert oft allein auf der Bühne. Die Musikschule Lahr hat in den vergangenen Wochen mit den Klavierschülern Workshops im mehrhändigen, also gemeinsamen Spiel am Klavier, geprobt. Ein Ergebnis waren die als Werkstattkonzert angekündeten Auftritte im Konzertsaal Altes Scheffel.