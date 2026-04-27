Viel Applaus: Lahrer Klavierschüler zeigen auf der Bühne ihr Können

Die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen stellten – in der Regel zu zweit, zu dritt und einmal zu viert an einer Klaviatur – die Ergebnisse vor. Es gab Improvisationen zu einem vorgegebenen Thema wie Gewitter. Manche Schüler bekamen eine Melodie für die eigene Bearbeitung. Beim Auftritt verteilten sich fünf der jüngeren Schüler an zwei Flügeln und improvisierten zu „Happy Birthday“. Bei den Älteren gab es Applaus für eine Interpretation des Säbeltanzes von Aram Chatschaturjan. Das Konzert aus den Workshops oder den Werkstätten war ein Vorgeschmack auf das Sommerkonzert der Klavierschüler namens Tastenzauber. Die Eltern, Geschwister oder Freunde, die Stühle waren nahezu voll besetzt, spendeten den verdienten Beifall.