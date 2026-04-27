Viel Applaus: Lahrer Klavierschüler zeigen auf der Bühne ihr Können
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Gemeinsame Übungen führten zum Werkstattkonzert im Musiksaal Altes Scheffel. Foto: Baublies

Junge Musiker haben am Wochenende auf einem Werkstattkonzert im Alten Scheffel überzeugt. Vorausgegangen waren verschiedene Workshops.

Klavierschüler und Pianisten sind oft einsame Künstler. Der Unterricht findet nur mit dem Lehrer statt, die Etüden üben Schüler zu Hause in der Regel alleine am Klavier. Wer später Erfolg hat, sitzt beim Konzert oft allein auf der Bühne. Die Musikschule Lahr hat in den vergangenen Wochen mit den Klavierschülern Workshops im mehrhändigen, also gemeinsamen Spiel am Klavier, geprobt. Ein Ergebnis waren die als Werkstattkonzert angekündeten Auftritte im Konzertsaal Altes Scheffel.

 

Die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen stellten – in der Regel zu zweit, zu dritt und einmal zu viert an einer Klaviatur – die Ergebnisse vor. Es gab Improvisationen zu einem vorgegebenen Thema wie Gewitter. Manche Schüler bekamen eine Melodie für die eigene Bearbeitung. Beim Auftritt verteilten sich fünf der jüngeren Schüler an zwei Flügeln und improvisierten zu „Happy Birthday“. Bei den Älteren gab es Applaus für eine Interpretation des Säbeltanzes von Aram Chatschaturjan. Das Konzert aus den Workshops oder den Werkstätten war ein Vorgeschmack auf das Sommerkonzert der Klavierschüler namens Tastenzauber. Die Eltern, Geschwister oder Freunde, die Stühle waren nahezu voll besetzt, spendeten den verdienten Beifall.

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