35 Erster Zavelsteiner Schlagersommer mit Hansy Vogt und Genusslesung Foto: Sabine Zoller

Mit einem wahren Feuerwerk an Besonderheiten, Highlights und Premieren gab es beim ersten Zavelsteiner Schlagersommer im Wanderheim vielfachen Applaus und noch mehr zufriedene Gäste.

Bad Teinach-Zavelstein - Genussabenteuer, Sterneküche und Frauenpower zwischen Schwarzwald und Kapstadt verspricht der Roman "Maultaschen in Love", der in Zavelstein spielt und am Dienstag mit all seinen Akteuren in wahrstem Sinne des Wortes zum Leben erweckt wurde.

Meisterhaft gelesen von den beiden Autoren Edi Graf und Veronika Wieland wurden den Gästen unter anderem die Maultaschen aus der KroneLamm Sterneküche nicht nur literarisch schmackhaft gemacht. Das Thema Genuss stand an erster Stelle, zumal die Maultaschen von Sternekoch Franz Berlin ab sofort auch in einem "Maultaschen-Gin" von Leonard Wilhel in der Heckengäu Brennerei verarbeitet werden.

Passend dazu servierte Entertainer, Sänger und Schwarzwaldbotschafter Hansy Vogt einen bunten Strauß an Schlagern, die zum Schunkeln und Mitsingen animierten und gab als Premiere die besten Songs aus seiner neuen CD "Nichts ist vorbei" zum Besten.

