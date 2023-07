Die Sieger feierten die Auszeichnung am Sonntagabend im „Haus zum Pflug“ mit Stücken von Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven, Maurice Ravel, Franz Liszt, Franz Schubert und weniger bekannten Komponisten. Nikolas Stoermer, der erste Landesbeamte in der Ortenau, und Jakob Scherzinger, der Vorsitzende des Regionalausschusses „Jugend musiziert“, übergaben die Preise.

Die erste Überraschung bot Tabea Dewald aus Lahr am Klavier. Sie hatte einen ersten Preis gewonnen. Das Stück „Alla Turca Jazz Op 50“, das sie am Flügel spielte, gehörte zu den Werken, mit denen sie die Auszeichnung in Zwickau zugesprochen bekam. Fazil Say hat den „türkischen Marsch“ von Wolfgang Amadeus Mozart mit Jazz-Elementen versetzt. Das Stück, wie es Dewald vor vollem Haus im Pflugsaal präsentierte, war wesentlich schneller als das Original. Die Kunst von Komponist und der Interpretin beim Preisträgerkonzert bestand darin, das Wesen des Originals zu erhalten, den Jazz zu betonen und zwischen den gekonnten Brüchen immer wieder die Harmonien Mozarts zu finden. Das Kunststück war, dass die Leichtigkeit des Werks von Mozart insgesamt erhalten blieb.

Streichensemble und Posaunenquartett

Eine Erklärung, warum zwölf Schüler 13 Preise erhalten haben, bot das Streichensemble. Tabea (Siegerin am Flügel) und Jonathan Dewald (Lahr) sowie Michael, Noah und Jonathan Becker (Friesenheim) traten als Streichensemble mit dem „Quintett C-Dur“ von Franz Schubert auf. Das Ensemble hatte dafür einen zweiten Preis erhalten. Dabei zeigten sich die musikalischen Fähigkeiten der fünf Jugendlichen. Das Werk Schuberts für Violinen, Viola und Celli ist – was die Zuhörer auch erkennen konnten – sehr anspruchsvoll. Der Romantiker Schubert hat einige Brüche und reichlich Dissonanzen in das Werk gepackt.

Dieser Anspruch galt genauso für das Posaunenquartett – Felix Braun, Benedikt Kaspar, Marius Munz und Nils Ruf (Oberkirch). Sie bekamen für drei Sätze des „Divermento“ von Joseph Haydn, der Ouvertüre des Preisträgerkonzertes, genauso den verdienten Applaus. Dabei waren es Harmonien und das Zusammenspiel, die überzeugten. Das Ensemble hatte dafür ebenfalls einen zweiten Preis zugesprochen bekommen.

Lisa Gravcev (Offenburg) spielte die „Sonata Nr. 1, f-Moll“ Ludwig van Beethovens – aus der Sturm und Drang-Phase des Komponisten – mit Bravour. Sie hatte dafür beim Wettbewerb in Zwickau einen zweiten Preis bekommen. Ebenfalls einen zweiten Preis hat Jasmin Zhang (Kehl) beim Bundeswettbewerb erhalten. Ihre Wiedergabe von „Gaspard de la Nuit“ von Maurice Ravel am Flügel, zeigte eindrucksvoll, warum sie diese Auszeichnung erhalten hatte. Ravels moderne Komposition weist atonale Elemente auf. Zum Abschluss spielte Hennes Bruder (Appenweier) vor, der in der noch jungen Disziplin Schlagzeug einen dritten Platz belegt hat. Sein „Solo“, eine Eigenkomposition, war der krönende Abschluss des Preisträgerkonzertes.

Die Bedeutung der Musik

Der erste Landesbeamte Nikolas Stoermer, der eigene Erfahrungen mit der Trompete hat, erinnerte an die Bedeutung von Musik – sei es zum Abschalten oder zur Freude. Er zitierte den chinesischen Philosophen Konfuzius, der im vierten Jahrhundert vor unserer Zeit die Bedeutung von Musik so beschrieben hatte: „Musik erzeugt eine Art Vergnügen, auf das die menschliche Natur nicht verzichten kann.“