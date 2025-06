1 Viele kennen ihn, den in Bad Dürrheim häufig herumstreunenden dunklen Hund. Sein Schicksal bewegt das Internet. Foto: Spitz Bayern hatte einen Problembären, Bad Dürrheim hat Struppi*. Der Streuner sorgt für Wirbel in der Kurstadt – warum sind Behörden und Helfern die Hände gebunden?







Nennen wir ihn Struppi. Struppi ist ein stattlicher Hund – um die Schnauze herum schon ein bisschen grau geworden, aber immer noch gut zu Fuß. So gut, dass Struppi – obwohl er ganz grau-braun ist – in der Kurstadt bekannt ist wie ein bunter Hund. Doch was hat es mit ihm auf sich?