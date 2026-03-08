Klaus Echle hielt im Rahmen der Vortragsreihe Mundologia im Burghof einen Videovortrag mit dem Motto „Wildnis vor der Haustür“.
Der Förster des Freiburger Stadtwaldes verbindet seinen naturverbundenen Beruf mit seiner Leidenschaft für Tierfotographie. Hierzu ist er auch zu ungewöhnlichen Tageszeiten in seinem Revier Günterstal unterwegs und setzt scheinbar vertraute Tiere in ihrer natürlichen Umgebung mit kreativer Kameratechnik in ein neues Licht. Durch bewegte Bildüberlagerungen, ungewöhnliche Perspektiven oder Belichtungen entstehen oftmals spektakuläre Fotographien. Dabei suchen seine Bilder bisweilen bewusst auch die Nähe zu künstlerischen Gestaltungsprinzipen wie man sie in der Malerei kennt.