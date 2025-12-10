Videoüberwachung in Villingen: Stadt spielt beim AfD-Büro den Ball klar an Datenschützer zurück

Die VS-Verwaltung bleibt dabei: Ob die AfD ihr Büro in der Villinger Färberstraße per Videokamera überwachen darf, muss die Stuttgarter Behörde klären.
Eine Antwort aus Stuttgart hörte man bei der Stadtverwaltung VS gar nicht gerne. Der Sprecher der Koordinierungs- und Pressestelle beim Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg hatte bestätigt, dass sich diese oberste Landesbehörde derzeit mit dem AfD-Wahlkreisbüro in der Villinger Färberstraße und den dortigen Kameraaufzeichnungen befasse.