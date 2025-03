Videostudium vor Derby in der Landesliga: Für Seedorfs Coach liegt der Druck bei der SG Empfingen

SG Empfingen – SV Seedorf (Samstag, 15 Uhr). Seedorfs Trainer Emanuele Ingrao ist vor dem Derby in Empfingen entspannt, den Druck sieht er nicht bei seiner Elf. Zuversichtlich stimmt ihn, dass sich im kleinen Kader die angespannte Personalsituation zum Wochenende wieder verbessert.

Mehr personelle Alternativen

„David Seiferling und Harut Arutunjan konnten in dieser Woche wieder trainieren“, hat er gerade offensiv wieder Alternativen. Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Jonas Haag und auch Frieder Mauch, dem Ingrao in der Vorrunde eine tragende Rolle attestierte, wird weiterhin ausfallen – ebenso wie Laurin Huss. Daher plant Ingrao erneut die A-Jugendspieler ein, die sich bisher trotz ihrer Doppelbelastung sehr gut bewährt hätten.

Intensives Videostudium

Zu den Trainingseinheiten in dieser Woche gehörte auch intensives Videostudium, um die Spieler gerade auch in taktischer Hinsicht zu sensibilisieren.

„Ich fürchte keinen Gegner“

„Ich fürchte keinen Gegner“, so der Trainer des SV Seedorf, der aber auch weiß, dass in Empfingen alles passen müsse, wenn man auch nur einen Punkt mitnehmen will. Ingrao setzt darauf, dass es seiner Mannschaft gelingt, an den guten Auftritt von Rottenburg anknüpfen kann. „Wir küssen hochkonzentriert herangehen, machen uns aber auch nicht verrückt.“ Dass der SV Seedorf das Hinrundenspiel mit 0:3 gegen die SG Empfingen verlor, ist für den SVS-Coach kein Maßstab. „Wir waren da lange Zeit ebenbürtig, hatten eine Riesenchance zum 1:1. In der Schlussphase mussten wir natürlich aufmachen.“

Bei Empfingen ist Spielertrainer Daniel Seemann auf dem Feld wichtig

Die SG Empfingen kam in der Vorwoche beim Remis gegen Bösingen noch mit einem blauen Auge davon. Spielertrainer Daniel Seemann war mit seinem späten Ausgleichstreffer erneut maßgeblich am Umschwung seiner Mannschaft beteiligt. „Wir haben uns wie zuvor in Dornhan mit der Umstellung von Kunstrasenplatz auf Rasenplatz sehr schwer getan.“ Der Coach hofft, dass sich sein Team zu Hause auf gewohntem Untergrund sich wieder auf ihre Heimstärke verlassen kann.

Es wird ein intenstives Spiel erwartet

Vor dem Gegner hat er dabei durchaus Respekt: „Ich rechne mit einer kampfstarken Seedorfer Mannschaft, wo wir auch körperlich dagegen halten müssen.“ Personell können die Gastgeber aus dem Vollen schöpfen. Auch Jonas Bucci, im Hinspiel zweifacher Torschütze, steht nach seinem Kurzurlaub wieder zur Verfügung.