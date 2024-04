Mehrere Menschen in Zermatt von Lawine mitgerissen

1 Der Lawinenabgang passierte am Montag nach diesen Angaben kurz nach 14 Uhr nahe der Station Riffelberg. Der Kantonspolizei zufolge soll sich der Schnee im Variantenbereich, also abseits der Piste, gelöst haben (Archivbild). Foto: Imago/Eibner

Im schweizerischen Zermatt gilt aktuell Lawinenwarnstufe vier. Das bedeutet, dass „große Gefahr“ vor Schneeabgängen besteht. Mehrere Skifahrer sollen heute nahe der Bergstation Riffelberg abseits der Piste von Schneemassen verschüttet worden sein. Der Rettungseinsatz ist im vollem Gange.









Eine Lawine soll am Montag (1. April) in Zermatt in der Schweiz mehrere Menschen mitgerissen haben. Die Rettungskräfte leiteten eine Suche ein, wie die Polizei im Kanton Wallis auf dem Kurznachrichtendienst X mitteilte.