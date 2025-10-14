Videos auf Instagram: Angelina Utzeri aus Albstadt begeistert mit schwäbischem Humor

Angelina Utzeri begeistert ihre Follower auf Instagram und TikTok mit ihrem schwäbischen Humor und liebevoll überzeichneten Alltagsfiguren.
Sprüche wie diese hat wohl jedes Kind schwäbischer Eltern schon einmal gehört: „So, ka ma uff sei?“ oder „Mussch du ällaweil so a Gosch zieha?“ Auch die Albstädterin Angelina Utzeri kennt diese typisch schwäbischen Floskeln nur zu gut. Mit dem Dialekt, mit dem sie aufgewachsen ist, hat sie sich mittlerweile eine große Fangemeinde auf Instagram und TikTok aufgebaut.