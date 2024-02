Video von mutmaßlichem Diebstahl kursiert im Netz: VfB-Fans sollen wertvollen Karnevals-Helm in Köln gestohlen haben

Eigentlich ist Karneval ein Fest für die Lachmuskeln. Doch einem Karnevalisten von den Roten Funken – dem ältesten Traditionskorps in Köln – ist das Lachen mal so gründlich vergangen. Er wurde in der Nacht zum 7. Februar in einer Kölner Altstadt-Bar offenbar dreist bestohlen. Die drei mutmaßlichen Langfinger sollen Fans des VfB Stuttgart sein, die offenbar einen wertvollen Gardisten-Helm heimlich mitgehen ließen. Eine Überwachungskamera soll den Diebstahl aufgenommen haben. Das Video davon wird aktuell tausendfach in den sozialen Medien geteilt. „Hat jemand was gesehen oder kennt diese Männer? Die drei waren in Köln unterwegs“, heißt es da unter anderem. Es zeigt, wie drei Männer in VfB-Fanbekleidung – am Vorabend spielten die Schwaben im DFB-Pokal bei Bayer Leverkusen – gegen 1.30 Uhr in der Bar an einem Stehtisch stehen.

Polizei bestätigt eingegangene Anzeige

Als sie kurze Zeit später aufbrechen, steckt einer der Fußballballfans den Helm mutmaßlich ein und verschwindet. „Die Anfertigung des handgenähten und maßgefertigten Helmes hat mich 420 Euro gekostet“, wird der bestohlene Mann gegenüber „Bild“ zitiert. Auch die Polizei bestätigte unserer Zeitung am Mittwochmorgen, dass Anzeige erstattet wurde. Man ermittle wegen Diebstahl und fahnde nach dem Helm. Bislang (Stand 21. Februar) sei die wertvolle Kopfbedeckung noch nicht wieder aufgetaucht. „Das Metall-Besteck des Helmes ist ein Erbstück von meinem Opa Georg, der schon in der Nachkriegszeit bei den Roten Funken marschiert ist“, so der Narr weiter, der auf ein Wiedersehen hofft. „Ich will nur meinen Helm zurück. Die Täter können ihn anonym an die Roten Funken schicken. Dann ziehe ich meine Strafanzeige zurück“, so der Mann gegenüber „Bild“ weiter.

Lesen Sie auch

Im „Brustring-Forum“ um den VfB Stuttgart ist das Video, das den mutmaßlichen Diebstahl zeigt, ebenfalls Thema. „Das ist ein Unding, der Helm könnte auch aus Papier gewesen sein, so was macht man einfach nicht“, schreibt dort ein VfB-Fan. „Ich hoffe, der räudige Dieb wird reumütig und schickt das gute Stück zurück. Viel Erfolg bei der Aktion“, so ein Anderer.