Video- und Computerspiele: Ein Leben ohne Zocken? Für viele Gamer unvorstellbar

Etwa die Hälfte der Bevölkerung spielt hin und wieder Computer- oder Videospiele, ein kleiner Teil der Gamer zockt mehr als fünf Stunden am Tag. Doch deutlich mehr wollen die Games nicht mehr missen.
Berlin - 45 Prozent der Gamer in Deutschland können sich einer Umfrage zufolge ein Leben ohne Video- und Computerspiele nicht mehr vorstellen. 2023 sagten das lediglich 39 Prozent, wie der Verband Bitkom mitteilte. "Jeder Fünfte hat auch schon mal von einem Videospiel geträumt", sagte Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder. Die Bedeutung von Computer- und Videospielen steige von Jahr zu Jahr.