Tipps von Experten: So bleiben die Zähne gesund

4 Bei Zahnschmerzen sollte man unbedingt zum Zahnarzt. Foto: Prodente E.v.

Bei unserer Telefonaktion beraten drei Experten unsere Leser rund ums Thema Zähne. Erstmals gibt es zusätzlich auch eine öffentliche Video-Sprechstunde.















Oberndorf - In unserem Mund siedeln mehrere hundert verschiedene Arten von Bakterien. Sie gehören zur natürlichen Mundflora und sind normalerweise harmlos. Wenn sie aber oft Nahrungsreste zwischen den Zähnen finden, wird es gefährlich. Dann produzieren sie daraus aggressive Säuren und Giftstoffe, die das Zahnfleisch angreifen. Das Immunsystem reagiert – das Zahnfleisch entzündet sich. Dann sollte man den Zahnarzt kontaktieren.

Auch bei anderen Schwierigkeiten mit den "Beißerchen" ist eine Konsultation des Zahnarztes zu empfehlen, zum Beispiel bei der Suche nach dem optimalen Zahnersatz, bei Problemen mit der Prothese, bei Entzündungen der Zahnwurzel, Parodontose, Parodontitis, Mundgeruch, Mundtrockenheit oder bei einem Karies-Loch.

Telefonische Beratung

Wer dieses oder jenes Problem mit den Zähnen, dem Zahnersatz oder dem Zahnfleisch hat, bekommt am Mittwoch, 11. Mai, von 14 bis 16 Uhr Rat von erfahrenen Zahnärzten. Während unserer Telefonaktion beantworten Petra Krauss und Roland Henne, beide aus Villingen-Schwenningen, sowie Gerhard Henisch aus Bad Dürrheim alle Fragen zu Implantaten, Brücken, Kronen, Füllungen, zu Entzündungen des Zahnfleischs, Kariesprophylaxe und Wurzelbehandlungen – umfassend und ganz individuell. Die Experten sind unter folgenden Nummern zu erreichen:

Petra Krauss: 07423/78 237

Roland Henne: 07423/78 238

Gerhard Henisch: 07423/78 239

Video-Sprechstunde

Neu in diesem Jahr: Zusätzlich zur telefonischen Beratung bieten wir mit Roland Henne von 14 bis 15 Uhr eine öffentliche Video-Sprechstunde über Microsoft Teams an. Der Experte wird dann im virtuellen Raum die Fragen der Anwesenden beantworten. Dabei können sich Interessierte entweder mit ihrem individuellen Problem melden oder auch einfach nur zuhören. Die Gespräche werden nicht mitgeschnitten oder gespeichert, sie können aber von den Anwesenden in der Video-Sprechstunde mitgehört werden.

Um teilnehmen zu können, muss kein Programm heruntergeladen werden. Lediglich Internetzugang über einen Browser (Microsoft Edge oder Google Chrome) sowie Lautsprecher/Kopfhörer, ein Mikrofon und (wenn gewünscht) eine Kamera sind notwendig. Wenn man auf den Link klickt, öffnet sich ein neues Fenster und es kann entweder über die Microsoft-Teams-App (muss auf dem PC oder Smartphone/Tablet installiert sein) oder über den Browser an der Besprechung teilgenommen werden. Hier geht’s zur Videosprechstunde*.

*Anmerkung: Die Videosprechstunde findet am Mittwoch, 11. Mai, zwischen 14 und 15 Uhr statt. Sie können den Link auch zuvor oder danach aufrufen und die Besprechung betreten, dann jedoch ist keine Teilnahme möglich.