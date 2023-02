1 In einem Youtube-Video, das derzeit in Balingen kursiert, wird behauptet, dass Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut für ihr Wohngrundstück in Balingen lediglich knapp 24 Euro Grundsteuer jährlich bezahlt. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Ein Youtube-Video sorgt in Balingen für Wirbel. Darin wird behauptet, dass Landeswirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut lediglich knapp 24 Euro Grundsteuer für ihr 8000 Quadratmeter großes Wohngrundstück am Balinger Stadtrand bezahle.

Kann das so stimmen?

Worum geht es in diesem acht Minuten langen Video?

Im Video auf Youtube wird behauptet, dass der Bodenrichtwert für das Flurstück 1727 im Balinger Engelestäle, auf dem Nicole Hoffmeister-Kraut lebt, lediglich 60 Cent pro Quadratmeter betrage. Zum Vergleich: Das Nachbargrundstück hat einen Bodenrichtwert von 305 Euro, also rund 500-fach höher. Der Durchschnitt in Balingen liegt bei rund 300 Euro pro Quadratmeter. Zudem wird anhand der Grundstücksbeschreibung ersichtlich, dass dieses als land- und forstwirtschaftliche Fläche ausgeschrieben ist und es praktisch keine Wegeerschließung gibt. Das Luftbild zeigt, dass das Haus zwar in Waldnähe liegt, allerdings gut erschlossen ist.

Wer steckt hinter diesem Youtube-Video?

Der aus Balingen stammende Simon Prestel (30) nennt sich auf Youtube „Wasteland Wildfire“ und hat das Video am Dienstagnachmittag veröffentlicht. Bis zum Redaktionsschluss am Mittwochabend haben rund 4300 Personen das Video gesehen. „Ich finde es grundsätzlich sehr ärgerlich, dass Leute wie Nicole Hoffmeister-Kraut in Baden-Württemberg Gesetze beschließen und die Grundsteuerreform so auslegen, dass es für viele Leute deutlich teurer wird, und sie selbst dann nicht betroffen sind“, schimpft Prestel im Video.

Für ein Gespräch mit unserer Redaktion war er bis Redaktionsschluss nicht erreichbar. In mehreren Passagen des Videos stellt der Videofilmer einen Zusammenhang zur anstehenden OB-Wahl in Balingen her. Offenkundig soll das Video Stimmung gegen Hoffmeister-Kraut und den von ihr unterstützten CDU-Kandidaten Dirk Abel machen.

Woher stammen die Informationen des Videos?

Informationen wie Grundstücksgröße und Bodenrichtwert, auf die sich der Prestel stützt, sind öffentlich einsehbar im Bodenrichtwertinformationssystem des Landes, kurz BORIS BW. Die Adresse der Ministerin belegt er mit der Bekanntmachung des Kreiswahlleiters für den Wahlkreis Balingen zur Landtagswahl am 14. März 2021.

Wie kommen die 25 Euro Grundsteuer zustande?

Unter www.grundsteuer.de lässt sich anhand des Bodenrichtwerts, der Grundstücksfläche, des Hebesatzes und Grundstücksart berechnen, wie viel Grundsteuer fällig wird. Die Parameter des Grundstücks der Wirtschaftsministerin ergeben rechnerisch eine Grundsteuer von jährlich 23,71 Euro.

Wie hoch wäre die Grundsteuer bei einem vergleichbaren Bodenrichtwert von nebenan?

Ändert man die Grundstücksart bei der Berechnung in Einfamilienhaus und nimmt den Bodenrichtwert etwa des Nachbargrundstücks von 305 Euro pro Quadratmeter, ergibt dies eine jährliche Grundsteuersumme von 8449,97 Euro. Also ein Vielfaches.

Wie reagierte die Stadt auf die Vorwürfe des Videos?

Kurz nach Bekanntwerden des Videos gab die Stadt eine Pressemitteilung heraus, am Mittwochvormittag. Darin erklärt sie ganz allgemein, dass der Gutachterausschuss der Stadt „Bodenrichtwert-Zonen in Teilbereichen bis 28.2.2023 neu begutachtet und anpasst“. Vom Grundstück der Ministerin ist im Detail nicht die Rede. Bürgermeister Ermilio Verrengia sagte gegenüber unserer Redaktion, dass man die Neufestsetzung schon länger geplant, das Video die Sache nun aber beschleunigt habe.

Was sagt der Gutachterausschuss zu dem Fall?

Günter Braun, der Leiter des Gutachterausschusses Mittelbereich Balingen, erklärt im Gespräch mit unserer Redaktion den Sachverhalt aus Verwaltungssicht. Es gebe im Zuständigkeitsbereich des Gutachterausschusses an zahlreichen Grundstücken noch Unklarheiten. Das betreffe in Balingen, Schömberg, Rosenfeld, Geislingen und dem Oberen Schlichemtal bis zu 100 Grundstücke. Diese seien bei der Einstufung „übersehen worden“, weil bei ihnen besondere Gegebenheiten vorlägen. Alle diese Fälle seien aber aktenkundig und würden „automatisch geprüft und korrigiert“. Dazu zähle auch der strittige Fall der Ministerin in Balingen. „Auch den hatten wir seit einem halben Jahr auf der Liste und auch der wäre von uns korrigiert worden, auch ohne das Auftauchen des Videos“, betont Braun. Die heutige Villa der Ministerin sei früher ein Forsthaus gewesen, daher die Berechnung des umliegenden Grundstücks als „Wald ohne Aufwuchs“, also eine extrem niedrige Einstufungsklasse.

Wie viel muss Hoffmeister-Kraut dann bezahlen?

Günter Braun geht davon aus, dass auch für dieses Gebäude der Bodenrichtwert von 305 Euro greifen wird, wie beim Nachbargrundstück. Es werde klar abgegrenzt, welche Fläche der rund 8000 Quadratmeter tatsächlich Wald seien und welche Wohnhaus und umgebendes Areal, das zum Wohngrundstück gezählt – und höher besteuert – werden müsse. Und schon heute bezahle die Ministerin nach aktuellem Stand eine deutlich höhere Grundsteuer für ihr Anwesen, als das Video behaupte, heißt es aus dem Rathaus.

Was sagt Nicole Hoffmeister-Kraut?

Die Ministerin äußerte sich am Mittwochabend auf Nachfrage unserer Redaktion schriftlich zu dem Fall und dem kursierenden Video: „In ganz Deutschland wird gerade die Grundsteuer neu berechnet. Das ist auch bei uns so. Auf die Bewertung haben wir, wie alle anderen Bürgerinnen und Bürger, keinen Einfluss. Sollten mein Mann und ich durch die Neubewertung in Zukunft weniger Grundsteuer zahlen als bisher, empfinden wir das als nicht fair.“

Weiter erklärt sie: Das Grundstück mit dem Wohnhaus sei nach umfassender Sanierung durch einen unabhängigen, öffentlich bestellen Gutachter neu bewertet worden, wie es die Gemeinde nach solchen Arbeiten verlange. Seither sei von den Eigentümern jährlich die damals berechnete Grundsteuer bezahlt worden. Zur Höhe äußerte sich die Ministerin nicht.

Die Grundstücke würden zur Zeit von der Gemeinde neu bewertet. Dies geschehe in einem transparenten Prozess, auf den die Eigentümer keinen Einfluss hätten. Für die Neubewertung der Grundstücke hätten die Eigentümer alle nötigen Angaben getätigt und warteten auf den entsprechenden Bescheid. Weil noch kein Bescheid vorliege, müsse man die im Video genannten Zahlen lediglich als Annahme sehen. Die Eigentümer seien jederzeit bereit, entsprechend höhere Steuern zu zahlen, wie sie es in der Vergangenheit auch regelmäßig getan hätten und sie würden davon ausgehen, dass dies nach einer Neubewertung auch so sein werde, heißt es im Schreiben der Ministerin.

Wie geht es nun in dieser Angelegenheit weiter?

Der Gutachterausschuss wird das Grundstück neu bewerten und diese Daten dann öffentlich machen. Sie gehen dann auch ans Finanzamt.

Die Grundsteuerreform

Wie berechnet sich die neue Grundsteuer?

Die Neuberechnung der Grundsteuer beruht auf einem Urteil des Bundesverfassungsgericht von 2018. Das neue Landessteuergesetz wird ab dem Jahr 2025 erhoben. Bis 31. Januar hatten Eigentümer Zeit, die Grundsteuererklärung einzureichen. Die Länder berechnen die Grundsteuer unterschiedlich. In Baden-Württemberg wird künftig das sogenannte „Modifizierte Bodenwertmodell“ zur Berechnung des neuen Grundsteuerwerts zum Einsatz kommen: Dabei wird die Grundstücksfläche mit dem amtlich ermittelten Bodenrichtwert multipliziert. Viele Grundstücksbesitzer müssen wohl nach der Reform mehr Steuern bezahlen.