Video soll Vorfall zeigen: Polizei ermittelt wegen „Sieg Heil“-Rufen in Offenburg

1 Die Polizei ermittelt, nachdem sie über einen Hinweis auf ein Video des Vorfalls in Offenburg aufmerksam wurde. Foto: Stein Unbekannte grölten Anfang Juni in Offenburg nachts eine Nazi-Parole. Das soll ein Video zeigen, das ins Netz hochgeladen wurde.







Link kopiert



„Mitten in der Stadt hat eine Gruppe von acht Männern mehrfach lauthals ‚Sieg Heil!‘ gebrüllt, einer reckt dazu den rechten Arm in den Himmel und zeigt den Hitlergruß – mitten in der Nacht, mitten in der Stadt, wie ein Video aus dem Juni belegt“, schreibt „Aufstehen gegen Rassismus Offenburg“ in einer Mitteilung. Auf deren Webseite stellt die Initiative die kurze Videosequenz zur Verfügung.